Американский дипломат Брайза объяснил, что на самом деле прикрывает Россия и Турция зерновым соглашением

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Эрдоган выразил уверенность, что зерновое соглашение будет достигнуто. Он также настаивает на том, чтобы России разрешили экспортировать или чтобы ее Сельскохозяйственный банк был вновь подключен к системе Swift. Чтобы страховались суда, перевозящие российскую сельскохозяйственную продукцию через Черное море. На самом деле Россия хочет транспортировать свой аммиак через проходящий через Украину трубопровод. РФ выискивает любой повод, чтобы попытаться ослабить режим санкций. Пока что США и союзники не соглашаются на это", - подчеркнул Брайза.

По словам дипломата, Еврокомиссия только готовится проводить следствие по транспортировке больших объемов российского газа по дну Черного моря через "Турецкий поток".

"Зерновое соглашение является своеобразным прикрытием для соглашения между Турцией, Россией и Болгарией о транспортировке больших объемов российского газа по дну Черного моря через "Турецкий поток", а затем через Болгарию по так называемому Балканскому потоку в Сербию и Венгрию. Все это делается очень тихо и с нарушением законодательства ЕС. Расследовать это в скором времени возьмется Европейская комиссия", - подчеркнул Брайза.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.

25 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Политики, в частности, обсудили зерновое соглашение. Фидан заявил, что Анкара не видит "никакой альтернативы" Черноморской зерновой инициативе – начальному соглашению по зерну, которое Украина и Россия заключили при посредничестве ООН и Турции.

4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой РФ Владимиром Путиным выразил надежду на достижение в короткие сроки договоренности по черноморской зерновой инициативе.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина передала Турции предложение о продолжении работы зернового коридора без участия России, но окончательного ответа пока не получила.