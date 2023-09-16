Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Американский дипломат Брайза объяснил, что на самом деле прикрывает Россия и Турция зерновым соглашением
Эксклюзив

Американский дипломат Брайза объяснил, что на самом деле прикрывает Россия и Турция зерновым соглашением

16 сентября, 2023 суббота
14:00
Война с Россией

Экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза отметил, что зерновое соглашение является прикрытием для соглашения между Турцией, Россией и Болгарией о транспортировке больших объемов российского газа

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Эрдоган выразил уверенность, что зерновое соглашение будет достигнуто. Он также настаивает на том, чтобы России разрешили экспортировать или чтобы ее Сельскохозяйственный банк был вновь подключен к системе Swift. Чтобы страховались суда, перевозящие российскую сельскохозяйственную продукцию через Черное море. На самом деле Россия хочет транспортировать свой аммиак через проходящий через Украину трубопровод. РФ выискивает любой повод, чтобы попытаться ослабить режим санкций. Пока что США и союзники не соглашаются на это", - подчеркнул Брайза.

По словам дипломата, Еврокомиссия только готовится проводить следствие по транспортировке больших объемов российского газа по дну Черного моря через "Турецкий поток".

"Зерновое соглашение является своеобразным прикрытием для соглашения между Турцией, Россией и Болгарией о транспортировке больших объемов российского газа по дну Черного моря через "Турецкий поток", а затем через Болгарию по так называемому Балканскому потоку в Сербию и Венгрию. Все это делается очень тихо и с нарушением законодательства ЕС. Расследовать это в скором времени возьмется Европейская комиссия", - подчеркнул Брайза.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.

25 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Политики, в частности, обсудили зерновое соглашение. Фидан заявил, что Анкара не видит "никакой альтернативы" Черноморской зерновой инициативе – начальному соглашению по зерну, которое Украина и Россия заключили при посредничестве ООН и Турции.

4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой РФ Владимиром Путиным выразил надежду на достижение в короткие сроки договоренности по черноморской зерновой инициативе.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина передала Турции предложение о продолжении работы зернового коридора без участия России, но окончательного ответа пока не получила.

Новости
Мир
газ
Турция
зерно
санкции против России
Реджеп Эрдоган
Студия Запад с Антоном Борковским
Чорное море
Читайте также:
Антонівський міст
16 сентября, 2023 суббота
ВСУ форсируют Днепр на Херсонщине, у россиян нет ресурсов, чтобы помешать этому, – ISW
Антон Швець
Автор Антон Швец
15 сентября, 2023 пятница
Кто насчитал Коломойскому $440 миллиардов?
15 сентября, 2023 пятница
В Минэкономики заявили, что спор с Польшей по поводу зерна перешел в плоскость темы вступления в ЕС
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.39
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
16 сентября
15:43
Обновлено
Россия нанесла 5 ракетных ударов по Харькову: ранены пять человек
15:07
Польша с 17 сентября запрещает въезд на автомобилях с российскими номерами
15:05
"Живем, как в 90-е", - в городском совете Мариуполя рассказали о ситуации с зарплатами в городе
15:05
У 47-й бригады "Магура" новый командир, - СМИ
14:56
Эксклюзив
В Силах обороны отметили, что враг сегодня довольно интересно разместил корабельную группировку
14:54
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке дрона по Белгородской области
14:50
НБУ разрешил банкам продавать больше наличной валюты, а население сможет чаще оплачивать лечение за границей
14:47
Национальная оперетта Украины открыла 89-й театральный сезон
14:18
Россия 118 раз атаковала украинские порты после выхода из зернового соглашения
14:13
Инфографика
Курс валют на 16 сентября: сколько стоит доллар и евро
14:07
OPINION
Мобилизация от власти: инициативы не выдерживают критики
13:57
Первые гражданские суда прошли по временному коридору в украинские порты
13:24
Эксклюзив
Фейгин: Удары по территории РФ и оккупированному Крыму ведут к обнулению смысла так называемой СВО
13:04
Михаил Подоляк
Подоляк назвал причины, по которым Россия стремится к "переговорам"
13:01
Эксклюзив
Годовщина похищения Георгия Гонгадзе: в Киеве почтили память журналиста и медийщиков, погибших в войне с Россией
12:52
Беспилотников и атак будет больше, а российских кораблей меньше, - Федоров
12:45
РосСМИ получили указание от Путина скрывать вторую волну мобилизации перед предстоящими выборами в РФ
12:00
OPINION
В ООН забыли, для чего создавалась организация
11:30
Обзор
Ким Чен Ын в восторге от российского оружия, Запад боится сближения РФ и Северной Кореи, Зеленский пригрозил соседям из-за зерна. Акценты мировых СМИ 16 сентября
11:14
Решение о том, как Украина будет использовать ATACMS, остается за ней, - Блинкен
11:00
Интервью
Поворот не туда: история боевой задачи группы украинских разведчиков
10:54
Макеевка
На ВОТ оккупанты намеренно задерживают заработные платы и повышают цены на продукты и услуги после завершения псевдовыборов
10:42
Армия РФ за сутки атаковала 8 регионов Украины: 3 раненых
10:35
В Днепре на ремонте школьной крыши украли 1 млн грн из бюджета: ГБР сообщило о подозрении заммэра и подрядчику
10:31
В направлении Новоазовска зафиксировали 20 грузовиков с российскими военными, - Андрющенко
10:23
Эксклюзив
Генерал Романенко рассказал, какое оружие получит Украина в ближайшее время
10:18
Обе палаты Конгресса США поддерживают продление финансовой помощи Украине, - Салливан
10:13
Ушла в вечность украинская журналистка Инна Кузнецова
10:02
OPINION
Выборы уничтожат моновласть, а потому они нужны
10:01
На ВОТ Луганщины россияне решили демонтировать системы водо- и теплоснабжения, - ОВА
09:58
Силы обороны на юге уничтожили 3 лодки РФ вместе с оккупантами, - Гуменюк
09:47
В Харькове произошло ДТП с участием четырех автомобилей: среди пострадавших двое детей
09:29
SpaceX совершила очередной запуск Starlink: на орбиту вывели еще 22 спутника
09:25
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 кораблей РФ: есть ли ракетоносители
09:17
Британская разведка считает, что Россия готовит новые удары по инфраструктуре Украины зимой
09:08
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын в России: Шойгу показал лидеру КНДР ядерные бомбардировщики и гиперзвуковые ракеты РФ
08:57
Спецназовцы рассказали о деталях операции в Севастополе и уничтожении двух судов РФ
08:47
Ученые обнаружили, что потребление насекомых может улучшить метаболизм
08:46
OPINION
Николай Княжицкий
Нестор Шуфрич задержан. Но задержание и приговор, вступивший в законную силу, не синонимы
08:27
Рафаэль Гросси верит, что РФ не передаст КНДР технологии ядерного оружия
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV