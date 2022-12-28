Американский диплом в Киеве: как получить

В Украине для абитуриентов открыты двери Американ Юниверсити Киев. Это университет, недавно начавший свою работу в Киеве в партнерстве с Arizona State University. Это аризонское высшее образовательное учреждение восьмой год признают самым инновационным университетом США. Все обучение проводится исключительно на английском языке по современным стандартам – это гибкость в выборе предметов и доступ к инновационным онлайн системам.

«Студенты АЮК, как и американские, могут гибко выбирать предметы для изучения и имеют доступ к инновационной онлайн-системе обучения LMS Сanvas. Это ведущая платформа, благодаря которой студенты и преподаватели получают круглосуточный доступ к материалам, максимальную интерактивность, коммуникацию онлайн, офлайн и смешанном формате. Систему LMS Сanvas используют более 30 миллионов человек в более чем 4000 учебных заведениях мира”, - рассказывает ректор Американ Юниверсити Киев (AUK) Роман Шеремета.

Сейчас до этого заведения идет набор на весенний семестр по двум популярным магистерским программам: Global Management и Software Engineering. Обучение по этим программам начнется уже в феврале 2023 года. Магистерская программа Global Management дает студентам понимание глобальных рынков и готовит к управлению международными организациями. Магистерскую программу Software Engineering преподают в EPAM School of Digital Technologies, и она ориентирована на профессионалов, нацеленных усилить свою карьеру в ІТ или перейти на высший управленческий уровень в этой сфере. Эта программа разработана в тесном сотрудничестве с EPAM, ведущей компанией по ІТ-услугам, мировым лидером в сфере цифровых инженерных и консалтинговых услуг. Погружение в англоязычную среду помогает максимально подготовиться к представительским должностям в международных компаниях и уверенно отвечать их требованиям.

Мы также работаем на карьерно-ориентированное образование. То есть делаем все для того, чтобы после окончания нашего Университета у выпускников была мощная работа. При этом – топовая! И чтобы наш студет был готов работать на эту компанию. Да и конечно представлять наш Университет. Чтобы эта компания, то есть Гугл или Амазон, приходила к нам снова и снова нанимала наших студентов”, - говорит Роман Шеремета.

Американские магистерские программы ASU постоянно обновляются и усовершенствуются, подстраиваются под нужды современного бизнеса. В АЮК преподают лучшие лекторы из разных стран мира, работавшие в престижных учебных заведениях, отмеченные многими международными наградами. По окончании обучения выпускники могут получить двойной диплом: украинский и американский образец.