Американский диетолог объяснил, почему куриный бульон обладает лечебными свойствами
Диетолог из Дейтонского университета подтвердил, что лечебные свойства куриного бульона не просто эффект плацебо, представив научное подтверждение того, что бульон действительно помогает
Об этом сообщает Science Alert .
Приготовление куриного супа для близкого человека, когда он болеет, было распространенной практикой во всем мире на протяжении веков. Сегодня представители практически каждой культуры клянутся в пользе куриного супа.
Куриный бульон как средство лечения известен еще с 60 года нашей эры и времен Педания Диоскорида, военного хирурга, служившего при римском императоре Нероне, и к пятитомной медицинской энциклопедии которого обращались первые целители на протяжении более тысячелетия. Но истоки куриного бульона уходят в тысячелетия раньше, в Древний Китай.
Итак, когда сезон простуды и гриппа в самом разгаре, стоит спросить: существует ли научное подтверждение того, что куриный суп помогает? Или куриный суп служит только успокаивающим плацебо?
"Как зарегистрированный диетолог и профессор диетологии и питания, я хорошо понимаю привлекательность куриного бульона: тепло бульона и насыщенные, пикантные вкусы курицы, овощей и лапши, – пояснил Колби Тиман, доцент кафедры диетологии и питания Дейтонского университета. – Этот особый вкус дает супу "умами" – пятую категорию вкусовых ощущений, наряду со сладким, соленым, кислым и горьким.
Исследования показывают, что вкус имеет решающее значение для целебных свойств куриного супа.
Также куриный бульон может уменьшить воспаление и заложенность носа.
Даже тепло куриного супа может помочь. Употребление жидкости и вдыхание паров повышает температуру носовых и дыхательных путей, что разжижает густую слизь, которая часто сопровождает респираторные заболевания.
Исследования показывают, что куриный суп более эффективно разжижает слизь, чем просто горячая вода.
Травы и специи, иногда используемые в курином супе, такие как перец и чеснок, также разжижают слизь. Бульон, в который входит вода и электролиты, помогает с регидратацией.
"Итак, чтобы максимизировать пользу куриного супа для здоровья, я рекомендую домашний вариант, который можно приготовить с морковью, сельдереем, свежим чесноком, травами и специями, если назвать всего несколько ингредиентов", - подытожил ученый.
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