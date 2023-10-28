Американский диетолог объяснил, почему куриный бульон обладает лечебными свойствами

Об этом сообщает Science Alert .

Приготовление куриного супа для близкого человека, когда он болеет, было распространенной практикой во всем мире на протяжении веков. Сегодня представители практически каждой культуры клянутся в пользе куриного супа.

Куриный бульон как средство лечения известен еще с 60 года нашей эры и времен Педания Диоскорида, военного хирурга, служившего при римском императоре Нероне, и к пятитомной медицинской энциклопедии которого обращались первые целители на протяжении более тысячелетия. Но истоки куриного бульона уходят в тысячелетия раньше, в Древний Китай.

Итак, когда сезон простуды и гриппа в самом разгаре, стоит спросить: существует ли научное подтверждение того, что куриный суп помогает? Или куриный суп служит только успокаивающим плацебо?

"Как зарегистрированный диетолог и профессор диетологии и питания, я хорошо понимаю привлекательность куриного бульона: тепло бульона и насыщенные, пикантные вкусы курицы, овощей и лапши, – пояснил Колби Тиман, доцент кафедры диетологии и питания Дейтонского университета. – Этот особый вкус дает супу "умами" – пятую категорию вкусовых ощущений, наряду со сладким, соленым, кислым и горьким.

Исследования показывают, что вкус имеет решающее значение для целебных свойств куриного супа.

Также куриный бульон может уменьшить воспаление и заложенность носа.

Даже тепло куриного супа может помочь. Употребление жидкости и вдыхание паров повышает температуру носовых и дыхательных путей, что разжижает густую слизь, которая часто сопровождает респираторные заболевания.

Исследования показывают, что куриный суп более эффективно разжижает слизь, чем просто горячая вода.

Травы и специи, иногда используемые в курином супе, такие как перец и чеснок, также разжижают слизь. Бульон, в который входит вода и электролиты, помогает с регидратацией.

"Итак, чтобы максимизировать пользу куриного супа для здоровья, я рекомендую домашний вариант, который можно приготовить с морковью, сельдереем, свежим чесноком, травами и специями, если назвать всего несколько ингредиентов", - подытожил ученый.