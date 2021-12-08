Американский чемпион отказался от титула, чтобы "перейти дорогу" Ломаченко
Американский боксер Джервонта Дэвис отказался от титула WBA в первом полусреднем весе, чтобы сосредоточиться на боях в легком дивизионе, где выступает украинец Василий Ломаченко
Об этом сообщает Всемирная боксерская ассоциация в Twitter.
Джервонта Дэвис решил отказаться от титула "регулярного" чемпиона WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) и сосредоточиться на выступлениях в легком дивизионе (до 61,2 кг), где он обладает аналогичным поясом.
На такой шаг американец пошел, после того как WBA решила оставить по одному поясу в каждой категории, где сейчас по два чемпиона - "обычный" и "регулярный".
Ожидается, что Всемирная боксерская ассоциация в ближайшее время заставит абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа из Австралии провести обязательную защиту титула WBA в поединке с Джервонтой Дэвисом.
На бой с австралийцем также претендует бывший чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко, спорящий за это право с обладателем "регулярного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) Девином Хейни из США.
Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.
Джордж Камбосос 28 ноября победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.
- Напомним, 6 декабря Джордж Камбосос заявил, что бой с Василием Ломаченко не является для него приоритетным.
- 7 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум отметил, что хочет видеть следующим соперником украинского боксера американца Шакура Стивенсона.
- 7 декабря стало известно, что американец Джервонта Дэвис может получить право на поединок с Джорджем Камбососом.
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