Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Американский чемпион наконец-то решился сразиться с Ломаченко

Американский чемпион наконец-то решился сразиться с Ломаченко

18 января, 2022 вторник
15:45
Спорт

Американский боксер Джервонта Дэвис хочет встретиться с украинцем Василием Ломаченко

Об этом заявил тренер американца Келвин Форд, сообщает vRINGe.com.

По его словам, пора организовать поединок между Джервонтой Дэвисом, владеющим титулом "регулярного" чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг) и бывшим лидером дивизиона Василием Ломаченко.

"Ждем этого боя. Это будут те еще шахматы. Не знаю, примет ли Лома поединок, но скажу вам по правде, что это был бы мегабой. Это из тех поединков, которых болельщики уже заждались. Не знаю, какие у Ломаченко планы на 2022 год. Но уверен, что все эти топы дивизиона больше не могут тянуть. Пора сразиться друг с другом. Поэтому верю, что год будет насыщенным на события", - сказал Форд.

Василий Ломаченко 12 декабря 2021 года победил гонца Ричарда Комми и получил интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Ранее он заявлял, что промоутерская компания Флойда Мейвезера мешает его бою с Джервонто Дэвисом и подбирает американцу только проходных соперников.

 Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Бокс
Читайте также:
Зеленський
17 января, 2022 понедельник
Зеленский будет президентом, который будет отвечать за госизмену в суде, - политтехнолог Бала
Олексій Арестович
17 января, 2022 понедельник
Арестович заявил, что уволился из Офиса президента и вышел из украинской делегации в ТКГ
Дмитрий Ярош
17 января, 2022 понедельник
Ярош к Зеленскому: Береги Порошенко, потому что если его "вальнут" российские спецслужбы - будет большая беда
Киев
-3
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.22
    Покупка 28.22
    Продажа 28.56
  • EUR
    Покупка 32.06
    Продажа 32.54
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
18 января
17:24
Патриарх УПЦ Филарет подал в суд на Госэтнополитики
17:18
Блинкен заявил, что Украина должна участвовать в переговорах по безопасности в Европе
17:14
Шольц: Германия не будет поставлять оружие Украине, а российскую агрессию попытается остановить дипломатическим путем
17:12
В результате извержения вулкана Тонга частично оказалась под водой, на одном из островов разрушены все дома
17:08
Много денег я потерял за свою позицию, - Усик пожаловался, что потерял многомиллионных спонсоров из-за политических высказываний
17:06
Сумма сделки на $68,7 млрд: Microsoft покупает ведущего производителя видеоигр Activision Blizzard
16:44
Из-за непогоды с купола Софийского собора сорвало 50-килограммовый крест
16:33
Евгений Коноплянка
Стало известно, кто может покинуть Коноплянку в "Шахтере"
16:23
СИЗО Ростов
В СИЗО в Ростове-на Дону, где незаконно содержатся 33 украинца, произошла вспышка коронавируса и чесотки, - Денисова
16:22
Эксклюзив
Порошенко в суде
Ему не вручено и не доказано должным образом уведомление о подозрении, - адвокат о рассмотрении дела Порошенко в суде
16:20
хомяк
Власти Гонконга приказали усыпить тысячи хомяков, оказавшихся переносчиками COVID-19
16:18
"Интер" - "Реал"
Невакцинированным футболистам "Реала" и "Челси" могут запретить играть в Лиге чемпионов
16:05
Хосеп Боррель
Есть риск включения ОРДЛО в состав России, - Боррель
15:57
сепар танк
Российские наемники на Донбассе проводят сборы командиров рот, а также призывают местных присоединиться к рядам оккупационных войск, - разведка
15:41
В Киеве из-за визита Блинкена могут ограничить движение транспорта 19-20 января
15:39
Обновлено
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен
Блинкен встретится с Зеленским в Киеве 19 января
15:28
Алексей Арестович
Крысы с корабля. Как лгал и почему из Банковой бежал Арестович?
15:24
Эксклюзив
Верховная Рада
"Когда враг у ворот": Рада "отдыхает" дольше всего за последние 10 лет, - представитель Комитета избирателей
15:16
дрон
Угроза нацбезопасности: Швеция расследует полеты неизвестных дронов над тремя атомными электростанциями
15:15
Джошуа думает над тем, чтобы отказаться от немедленного реванша с Усиком
15:01
На Харьковщине столкнулись два рейсовых автобуса: пострадали шесть человек
14:51
больница
На лечение онкологии в 2022 году выделили на 4,8 млрд грн больше, чем в прошлом, - НСЗУ
14:44
5G
Опасность для самолетов: в США авиакомпании попросили не размещать башни 5G вблизи аэропортов
14:44
В Иране известного боксера приговорили к смертной казни за участие в акциях протеста
14:41
Кулеба
Унизить Запад и вернуть Украину под контроль РФ, - Кулеба назвал цель Путина
14:36
Эрдоган считает "нереалистичным" нападение России на Украину
14:22
Напоминают бластеры из "Звездных войн": на станции "Академик Вернадский" записали "пение" тюленей
14:20
резервисты
В Украине сформируют более 150 батальонов Сил терробороны
14:14
Экс-футболист "Шахтера" решил завершить карьеру
14:06
В Киеве эвакуированы люди из Апелляционного суда, ОАСК и 40 школ
13:55
В Киеве 1,5-летний ребенок выпал с 15-го этажа
13:52
Зеленский Дуда
Зеленский обсудит с Дудой безопасность в Украине и угрозы России
13:39
Усик показал, как отпраздновал 35-летие
13:33
Наталья Диденко
19 января в Украине ослабнет ветер и похолодает, - синоптик Наталья Диденко
13:28
киберполиция
Киберполиция обезвредила международную сеть VPN-сервиса, который использовали киберпреступники для атак вирусами-шифровальщиками
13:17
Дмитрий Песков
Поставки оружия Западом Украине не способствует уменьшению напряженности, - Песков
13:09
Шевченко может сменить Луческу на должности главного тренера "Динамо", - СМИ
12:58
КНДР ракета
КНДР подтвердила запуск двух баллистических ракет
12:56
Роберта Мецола
Европарламент возглавила Роберта Мецола
12:50
Роналду
Роналду рассказал, сколько еще лет продолжится его карьера
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV