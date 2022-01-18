Американский чемпион наконец-то решился сразиться с Ломаченко

Об этом заявил тренер американца Келвин Форд, сообщает vRINGe.com.

По его словам, пора организовать поединок между Джервонтой Дэвисом, владеющим титулом "регулярного" чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг) и бывшим лидером дивизиона Василием Ломаченко.

"Ждем этого боя. Это будут те еще шахматы. Не знаю, примет ли Лома поединок, но скажу вам по правде, что это был бы мегабой. Это из тех поединков, которых болельщики уже заждались. Не знаю, какие у Ломаченко планы на 2022 год. Но уверен, что все эти топы дивизиона больше не могут тянуть. Пора сразиться друг с другом. Поэтому верю, что год будет насыщенным на события", - сказал Форд.

Василий Ломаченко 12 декабря 2021 года победил гонца Ричарда Комми и получил интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Ранее он заявлял, что промоутерская компания Флойда Мейвезера мешает его бою с Джервонто Дэвисом и подбирает американцу только проходных соперников.