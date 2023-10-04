Американский бронетранспортер М113: технические характеристики и преимущества советских образцов

Эспрессо рассказывает о знаменитых американских бронетранспортерах, в чем их преимущества над российскими аналогами и как о западной броне отзываются украинские защитники.

Что такое М113 и как его создавали

M113 (M113 armored personnel carrier) – это американский гусеничный бронетранспортер, главный бронетранспортер армии США. Он применяется для перевозки военных в зоне активных боевых действий. Этот БТР находится на вооружении многих армий мира, в том числе Вооруженных сил Украины.

Над разработкой новых бронетранспортеров в Штатах начали работать после второй мировой войны, учитывая ее опыт. Новая бронированная машина должна была иметь лучшие, чем тогдашние образцы, маневренные характеристики (благодаря новому двигателю), скорее преодолевать рядовые местности, получить лучшую бронированную защиту, не влияющую на общий вес – американцы хотели, чтобы БТР можно было доставить, куда нужно, даже самолетом.

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Нововведением стала броня из алюминиевого сплава (M113 – первая серийная военная машина с алюминиевым корпусом). Испытания показали, что алюминиевая броня обеспечивала лучшую защиту, чем стальная при действии бронебойных шаров и осколков обломочно-фугасных снарядов. Из легких сплавов изготовлено до 40% компонентов бронетранспортера. Алюминиевый корпус имеет гораздо большую жесткость, чем стальной. Это позволило снизить количество армирующих конструкций и создать более удобный интерьер.

В первоначальной комплектации М113 был вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом и оснащен бензиновым двигателем. Впоследствии был несколько раз модернизирован.

Его экипаж состоит из двух человек: механика-водителя и командира. М113 способен перевозить десантное отделение численностью до 11 человек, а также служить основой для нескольких десятков специализированных машин.

Серийное производство нового бронетранспортера было начато в 1960 году. Общее количество выпущенных М113 составляет около 80 000 экземпляров, на вооружение его приняли полсотни стран.

Конструкция бронетранспортеров M113

Моторный отсек M113 расположен в правой передней лобной части. Также в лобной части расположено трансмиссионное оборудование. Отделение управления в передней части с левой стороны, место для десанта и боевого оборудования – в кормовой части бронетранспортера.

Броневой корпус M113 представляет собой жесткую коробчатую конструкцию, которую собирают, сваривая с катанных плит алюминиевой брони с различными характеристиками по толщине. Лобная часть корпуса состоит из двух 38-миллиметровых плит, расположенных под наклоном 45° и 30°. Это обеспечивает защиту от 12,7 мм бронебойных шаров с дистанции 200 метров.

Стандартные гусеницы стальные, одногребеночные, со съемными асфальтоходными резиновыми подушками, возможна установка двухгребеночных гусениц. Специальная конструкция гусеничного хода предполагает преодоление водных барьеров за счет перемотки гусениц.

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Моторно-трансмиссионное отделение отделено от остальной противопожарной перегородкой. Между десантным отделением и отделением управления соединение свободно. Механик-водитель и командир машины имеют индивидуальные сиденья, регулируемые по высоте для вождения с осмотром через верхние люки. Десять десантников размещаются на двух складных скамьях по бортам машины, лицом к оси машины, а одиннадцатый десантник располагается на отдельном съемном сиденье в центре отделения. Со сложенными скамьями и убранным центральным сиденьем, десантное отделение может применяться для перевозки грузов общим объемом до 6,54 м³.

Механик-водитель и командир для посадки и высадки имеют индивидуальные люки над своими местами. Для посадки и высадки десанта есть большая откидная вниз дверь в корме машины, через которую пехотинцы могут оперативно покидать бронетранспортер сразу по двое. Дверь опускается и поднимается с помощью гидравлического привода, управляемого с места водителя. Также есть обычная дверь, люк в верхнем лобовом листе для обслуживания и демонтажа двигателя и трансмиссии. несколько маленьких лючков в крыше корпуса есть несколько меньших лючков. Поскольку M113 ранних модификаций были плавучими, все люки снабжены резиновыми уплотнителями.

12,7 миллиметровый пулемет размещен на командирской башенке, что позволяет ему круговой обстрел. Боекомплект состоит из 2000 патронов. Средствами наблюдения являются 4 перископических прибора, расположенных вокруг люка водителя. Также в башне командира установлены 5 приборов наблюдения.

Тактико-технические характеристики

Длина корпуса – 4,86 м,

Ширина корпуса – 2,69 м,

Высота корпуса – 2,5 м,

Вес – 12300 кг,

Экипаж – 2-3 человека,

Десант – 11 человек,

Пулемет – 12,7 мм,

Бронированная защита – 12-38 мм,

Скорость перемещения по шоссе – 64км/ч.,

Дальность работы – 320 км.,

Двигатель – 215 л.с.

Вместе с тем нужно помнить, что M113 имеет более 40 вариантов. Свои модификации на базе M113 разрабатывали не только американцы, но и другие страны-операторы. Так, в 2021 году БТР М113 стал носителем противотанкового комплекса от "Укроборонпрома".

M113 в Украине

13 апреля 2022 г. президент США Джозеф Байден объявил о пакете военной помощи Украине на сумму более 800 миллионов долларов. В это, между прочим, вошли 200 гусеничных бронетранспортеров М113.

Фото: gettyimages

Эти бронемашины передавались Украине из запасов Национальной гвардии США. М113 Нацгвардии стояли на консервации, но для расконсервации и приведения бронемашин в рабочее состояние понадобилось до 5 суток. Американские военные убеждали , что даже в законсервированном состоянии хранили эти машины, как зрачок глаза.

Уже в конце апреля министерство обороны США продемонстрировало видео отправки оружия в Украину.

В сюжете фигурирует конкретная модернизация M113. Версия А3 – это последняя версия этого бронетранспортера, используемого до сих пор армией США. Ее особенности – дизель с турбонаддувом на 275 л.с., штурвал вместо рычагов для механика-водителя и дополнительная бронь. В мае 2022 года украинские военные уже демонстрировали тренировку на М113.

Еще одну крупную партию, 50 гусеничных бронетранспортеров M113 в санитарной версии, Штаты передали в августе 2022 года. В общей сложности на вооружении армии США находится около 5 тысяч единиц, а еще около 8 тысяч находится на базах хранения. Их постепенно заменяют AMPV, но темпы производства довольно низкие – ок. 200 машин в год.

"Учитывая имеющуюся информацию о планах армии США получить около 3000 AMPV, то для выполнения этого контракта в темпе около 200 машин в год понадобится еще около 15 лет", – пишет Defense Express.

Помимо США "стотринадцатки" Украине передавали Литва, Дания, Австралия, Нидерланды, Германия, Испания, Португалия и другие страны. Все цифры в официальных сообщениях свидетельствуют, что Украине передали не менее полутысячи М113. При том, что многие страны указывали на передачу бронетранспортеров, не указывая количества. Поэтому на самом деле в Украине гораздо больше этих бронемашин, по некоторым данным – более 1000.

Какие именно М113 воюют в Украине

Информацию о некоторых модификациях М113, которыми пользуются ВСУ, военные обозреватели собирали по крупицам. Так, Австралия нигде не сообщала о передаче Украине M113 AS4 ALV в "грузовой" версии Ute. Впрочем, в марте 2023 года фото БТР, которое обозреватели Defense Express называют "редким грузовым бронетакси", появились в открытом доступе.

Фото: gettyimages

По данным из открытых источников, австралийцы имели лишь 50 таких машин, переработка которых на "грузовое бронетакси" произошла в середине 2000-х годов. Австралийская Ute может брать на борт от 5 до 7 тонн груза, помещенных в стандартный 10-футовый контейнер. В таких контейнерах могут подвозиться как провиант для бойцов, так и горючее или боеприпасы на передовую.

Литва осенью 2022 передала Украине самоходные минометы на базе M113 (Panzermörser M113). Эти машины Вильнюс получил от бундесвера в 2005–2006 годах. Panzermörser M113 оснащен 120-мм минометом от финской компании Tampella. Дальность стрельбы достигает 6,5 км, а темп – не менее 5 выстрелов в минуту.

В июле 2023 г. стало известно, что бельгийская компания John Cockerill модернизирует бронетранспортеры M113 для Украины. Передача этих бронемашин для Украины финансируется правительствами Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

В августе 2023 г. 1-я отдельная бригада спецназначения им. Ивана Богуна показала БТР M113, оснащенный турецкими боевыми модулями Sarp Dual для поражения беспилотных аппаратов. Новейшие системы противовоздушной обороны производства Турции помогают украинским силам на Лиманском направлении.

"Боевой модуль компании ASELSAN имеет два крепления для установки вооружения, которым может быть 7,62-мм пулемет, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет или гранатомет Mk19. Установка турецкого модуля на американские бронетранспортеры должна усилить возможности бронемашины. , обнаружение и уничтожение целей в движении. Они также могут автоматически скорректировать полет снаряда в соответствии с расстоянием до цели, скоростью и траекторией цели, температурой воздуха", - поясняет портал "Милитарный".

М113: впечатление украинских военных

В основном ВСУ используют бронетранспортер для подвоза пехоты, провизии, вооружения и боеприпасов на переднюю линию, а также для эвакуации. В материале Армия Inform защитники Украины одобрительно отзываются об американском БТР.

"Этот бронетранспортер чрезвычайно удобен и продуман. В нем экипаж не беспокоится по управлению благодаря автоматической коробке передач, жму на одну педаль и все. Я, как механик, обращаю внимание на дорогу, на то, что делается вокруг и не думаю, как мне включить пониженную передачу, чтобы выехать вверх, как это приходилось делать на советских аналогах. По характеристикам БТР едет около 64 километров в час. Лично я разгонял его до 80 километров. Бронетранспортер быстрый, маневренный и с хорошей проходимостью", – рассказал водитель-механик Алексей.

Фото: gettyimages

Пройдя испытание российской артиллерией, бойцы отмечают, что М113 имеет хорошую броню.

"В Марьянке доставляли на позиции десантников и эвакуировали раненых. Неоднократно попадали под обстрелы, но благодаря хорошей броне все обходилось. В сравнении с БМП-2 здесь броня держит. О советском БТР такого не скажешь, а это – безопасность. А еще он вместительный, сюда влезает больше десанта и в нем комфортнее сидеть" – рассказывал о БТР водитель-механик Виталий.

На Бахмутском направлении М113 тоже хорошо себя показали. Украинские воины отмечали, что техника проста и надежна, даже при высокой маневренности. Гусеницы не взлетают при крутых поворотах, как часто случается у советских БМП.

"По сравнению с боевыми машинами пехоты, образца советского союза, эти бронетранспортеры значительно маневреннее, проще в управлении, оснащены автоматической коробкой передач, легки в обслуживании. Броня запросто выдерживает попадание крупнокалиберного пулемета и даже гранатомета", - отмечал механик".

Хвалят американские бронемашины и механики, занимающиеся восстановлением техники в полевых пунктах техобслуживания. Достоинствами М113 является доступность запчастей, а главное – простота и доступность самой конструкции.

"Сразу видна совершенно другая инженерная школа. Проектировщики и конструкторы позаботились не только о комфорте экипажа и десанта, но и о том, чтобы во время ремонта в поле не нужно было разбирать пол машины, чтобы добраться до проблемного места", - рассказывал Армия Inform командир взвода по ремонту бронетехники главный сержант Михаил.

Он говорит, что в М113 ему нравится аккуратность сборки – нигде не подтекают жидкости, в десантном отделении на полу не образуется лужа из смазки и топлива, как это часто бывает в советской бронетехнике.

"Помню, как мы на срочной во время учений замазывали щели в БТР "пушечным салом" перед тем, как выполнять переправу через водное препятствие. Здесь этого делать не нужно. Вся конструкция герметична, не надо дополнительных манипуляций".

Армейские техники утверждают, что ремонтировать М113 приходится реже советских БМП или БТР, а делать это гораздо проще.