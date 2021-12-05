Американский боксер защитил чемпионский титул в категории Ломаченко
Девин Хейни победил другого американца Джозефа Диаса и защитил звание чемпиона мира WBC в легком весе, ранее принадлежавшем украинцу Василию Ломаченко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ночь на воскресенье, 5 декабря, в Лас-Вегасе (США) Хейни защищал "регулярный" титул WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) в поединке против Диаса.
Претендент удачно начал бой и выиграл несколько стартовых раундов, однако действующий чемпион перехватил инициативу и одержал победу по очкам – 116:112, 117:111, 117:111.
Главным – "франчайзинговым" титулом WBC – владеет австралиец Джордж Камбосос, являющийся абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе. Оба эти пояса раньше принадлежали Василию Ломаченко.
Украинец 11 декабря проведет бой против Ричарда Комми из Ганы.
- Напомним, 28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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