Американский боксер защитил чемпионский титул в категории Ломаченко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на воскресенье, 5 декабря, в Лас-Вегасе (США) Хейни защищал "регулярный" титул WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) в поединке против Диаса.

Претендент удачно начал бой и выиграл несколько стартовых раундов, однако действующий чемпион перехватил инициативу и одержал победу по очкам – 116:112, 117:111, 117:111.

Главным – "франчайзинговым" титулом WBC – владеет австралиец Джордж Камбосос, являющийся абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе. Оба эти пояса раньше принадлежали Василию Ломаченко.

Украинец 11 декабря проведет бой против Ричарда Комми из Ганы.