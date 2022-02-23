Американский боксер стремится отобрать у Ломаченко бой с абсолютным чемпионом мира

Об этом сообщает Boxing247.com.

По словам промоутера американца Эдди Хирна, стриминговый сервис DAZN хочет перехватить у телеканала ESPN, транслирующего бои Василия Ломаченко, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

"Для DAZN очень важно устроить этот бой, ведь если Ломаченко встретится с Камбососом, то будет большим фаворитом в этом поединке, и пояса могут вернуться к ESPN. Поэтому DAZN очень активно пытается устроить бой Дэвин Хейни - Джордж Камбосос", - рассказал Хирн.

Он добавил, что считает шансы на то, что Камбосос предпочтет бой с Хейни, хорошими.

"Предложения от DAZN ходят туда-сюда, и я думаю, что у нас есть хорошие шансы. Мне кажется, что Камбосос играет в игру. Джордж хочет быть бесспорным абсолютным чемпионом, и сделать это он может только в бою с Дэвином Хейни", - сказал Хирн.

Джордж Камбосос обладает титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета).

Девин Хейни является "обычным" чемпионом WBC, а Василий Ломаченко - бывшим обладателем титулов WBC, WBO и WBA. Украинец спорит с американцем о праве провести следующий бой против Камбососа.

17 февраля стало известно, что WBO назначила Василия Ломаченко обязательным претендентом на поединок против Джорджа Камбососа.

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