Американский боксер стремится отобрать у Ломаченко бой с абсолютным чемпионом мира

Об этом заявил промоутер американца Эдди Хирн, сообщает BoxingScene .

По его словам, он ведет переговоры с промоутером абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Лу Дибеллой и пытается перехватить Джорджа Камбососа у украинца Василия Ломаченко, также претендующего на бой с австралийцем.

"Мы много разговариваем с Лу Дибеллой. Как два промоутера мы пытаемся определить структуру соглашения, международные трансляции, доходы в Австралии. Мы в хорошей позиции. Думаю, что все заинтересованные стороны хотят, чтобы это сражение состоялось. Мы говорим о финансах, которые будут ключевым. моментом соглашения. У Хейни нет проблем с поездкой в Австралию, он вакцинирован", - сказал Хирн.

Он добавил, что именно в бою Камбосос-Хейни должен определиться настоящий абсолютный чемпион мира, ведь американец владеет "обычным" титулом WBC (Всемирного боксерского совета), которого не хватает австралийцу, которому принадлежат высший по статусу "франчайзинговый" пояс организации и титулы IBF Международной боксерской федерации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

"Это бой, который определит настоящего абсолютного чемпиона в легком весе. Я не думаю, что Джордж хочет чего-то ждать. Он хочет самые большие поединки и заработать как можно больше денег. Просто ждать бывает опасно - получай большие бои и деньги, пока есть такая возможность. этим боем всегда будет нависать облако, пока он не состоится. Это один из лучших поединков в боксе", - убежден Хирн.