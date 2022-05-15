Американский боксер победил нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира
Американец Джермелл Чарло нокаутировал аргентинца Брайана Кастаньо и стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ночь на 15 мая в Лос-Анджелесе (США) Чарло победил Кастаньо техническим нокаутом в десятом раунде в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг).
Американец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBC (Всемирной боксерской рады) и отобрал у аргентинца пояс WBO (Всемирной боксерской организации).
Джермелл Чарло стал четвертым действующим абсолютным чемпионом мира. Кроме него, титулами обладают австралиец Джордж Камбосос в легком весе (до 61,2 кг), британец Джош Тейлор в первой полусредней категории (до 63,5 кг) и Сауль Альварес во втором среднем (до 76,2 кг).
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