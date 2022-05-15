Американский боксер победил нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на 15 мая в Лос-Анджелесе (США) Чарло победил Кастаньо техническим нокаутом в десятом раунде в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Американец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBC (Всемирной боксерской рады) и отобрал у аргентинца пояс WBO (Всемирной боксерской организации).

Джермелл Чарло стал четвертым действующим абсолютным чемпионом мира. Кроме него, титулами обладают австралиец Джордж Камбосос в легком весе (до 61,2 кг), британец Джош Тейлор в первой полусредней категории (до 63,5 кг) и Сауль Альварес во втором среднем (до 76,2 кг).

13 мая украинец Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb