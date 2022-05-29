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Главная Спорт Американский боксер нокаутировал соперника и защитил титул в категории Ломаченко

Американский боксер нокаутировал соперника и защитил титул в категории Ломаченко

29 мая, 2022 воскресенье
08:47
Спорт

Американец Джервонта Дэвис победил нокаутом соотечественника Роландо Ромеро и отстоял звание чемпиона мира WBA в легком весе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на 29 мая в Нью-Йорке Дэвис нокаутировал Ромеро в шестом раунде. Соперник после пропущенного удара поднялся на ноги, но был дезориентирован, из-за чего рефери остановил поединок.

Таким образом, Джервонта Дэвис защитил титул "регулярного" чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Главным поясом в этой категории обладает австралиец Джордж Камбосос, абсолютный чемпион мира. В легком весе выступает украинец Василий Ломаченко.

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Бокс
Джордж Камбосос
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