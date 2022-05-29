Американский боксер нокаутировал соперника и защитил титул в категории Ломаченко
Американец Джервонта Дэвис победил нокаутом соотечественника Роландо Ромеро и отстоял звание чемпиона мира WBA в легком весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ночь на 29 мая в Нью-Йорке Дэвис нокаутировал Ромеро в шестом раунде. Соперник после пропущенного удара поднялся на ноги, но был дезориентирован, из-за чего рефери остановил поединок.
Таким образом, Джервонта Дэвис защитил титул "регулярного" чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
Главным поясом в этой категории обладает австралиец Джордж Камбосос, абсолютный чемпион мира. В легком весе выступает украинец Василий Ломаченко.
- 6 апреля Джордж Камбосос заявил , что после поединка с американцем Дэвином Хейни встретится с Василием Ломаченко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.75
Покупка 34.75Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.58Продажа 38.26
- Актуальное
- Важное