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Американский боксер беспокоится, что Ломаченко перехватит у него сражение с абсолютным чемпионом

14 декабря, 2021 вторник
13:30
Спорт

Американский боксер Дэвин Хейни выразил обеспокоенность, что украинец Василий Ломаченко перехватит у него бой с абсолютным чемпионом мира австралийцем Джороджем Камбососом

Об этом Хейни написал в Twitter.

По словам американца, обладающего "регулярным" титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг), он больше всего заслуживает бой с Джорджем Камбососом.

"Фанаты, люди, не позволяйте им обманом лишить меня возможности подраться за титул абсолютного чемпиона. Если кто-то и заслуживает этого, то это я", - написал Хейни.

О намерении встретиться с австралийцем после уверенной победы над гонцом Ричардом Комми заявил и украинец Василий Ломаченко.

Ломаченко 12 декабря победил Комми по очкам и завоевал интерконтинентальный титул WBO.

Джордж Камбосос 28 ноября одолел американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.

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Бокс
Девин Хейни
Джордж Камбосос
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