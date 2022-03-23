Американский благотворительный фонд закупил аптечки первой помощи для Украины на $1 млн
Американский благотворительный фонд Leleka Foundation с начала агрессии России в феврале 2022 года собрал более $1 млн пожертвований и закупил на них аптечки первой помощи и медицинские препараты для отрядов территориальной обороны и центров экстренной медицины в разных регионах Украины
Фонд был основан в конце 2014 года проживающими в США украинцами и специализируется на обеспечении защитников Украины средствами тактической медицины и медицины катастроф. Пожертвования в фонд поступают как от проживающих за рубежом украинцев, так и от многих иностранцев, пишет Еспресо.TV.
"Одна тактическая аптечка в среднем стоит где-то 100 долларов (если мы говорим об оптовых закупках), поэтому 1 млн долларов – это, упрощенно, 10 000 аптечек, которые уже начали поступать в Украину и передаются в северные и южные регионы. К сожалению, это меньше 10% потребностей, если мы говорим только о ТрО, не считая скорые, ГСЧС, Национальную Гвардию, новые доукомплектовываемые подразделения ВСУ. Поэтому очень важно не останавливаться. Наша цель – 100 000 аптечек, то есть надо собрать всего 10 млн долларов", – рассказал представитель фонда Вадим Гешель.
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