Американский благотворительный фонд закупил аптечки первой помощи для Украины на $1 млн

Фонд был основан в конце 2014 года проживающими в США украинцами и специализируется на обеспечении защитников Украины средствами тактической медицины и медицины катастроф. Пожертвования в фонд поступают как от проживающих за рубежом украинцев, так и от многих иностранцев, пишет Еспресо.TV.



"Одна тактическая аптечка в среднем стоит где-то 100 долларов (если мы говорим об оптовых закупках), поэтому 1 млн долларов – это, упрощенно, 10 000 аптечек, которые уже начали поступать в Украину и передаются в северные и южные регионы. К сожалению, это меньше 10% потребностей, если мы говорим только о ТрО, не считая скорые, ГСЧС, Национальную Гвардию, новые доукомплектовываемые подразделения ВСУ. Поэтому очень важно не останавливаться. Наша цель – 100 000 аптечек, то есть надо собрать всего 10 млн долларов", – рассказал представитель фонда Вадим Гешель.



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