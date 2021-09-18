Американский беспилотник по ошибке уничтожил 10 афганцев в Кабуле
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки признало, что 29 августа 2021 года из-за удара беспилотника MQ-9 Reaper в Кабуле погибли десять мирных жителей
Об этом после проведения военного расследования сообщил официальный представитель Пентагона Кеннет Маккензи, передает Еспресо.TV .
"Это была ошибка, и я приношу свои искренние извинения", - сказал Маккензи.
По его словам, маловероятно, что убитые имели связи с террористами или представляла угрозу для американских войск, сообщает ВВС News.
Сейчас Пентагон изучает, как можно выплатить компенсации семьям погибших.
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Маккензи рассказал, что американская разведка 8 часов следила за автомобилем 43-летнего сотрудника благотворительной организации Земари Ахмади, считая, что он может быть связан с террористической группировкой "Исламское государство в Хорасане". В частности, автомобиль Ахмади видели на территории, связанной с террористами.
В какой-то момент, говорит Маккензи, беспилотник заметил, что в автомобиль мужчины загружают нечто, похожее на взрывчатку, хотя это были пластиковые баки с водой.
Справка
Земари Ахмади работал на калифорнийскую организацию Nutrition and Education International, которая помогала голодающим в Афганистане.
Еще один убитый, Ахмад Насер, работал переводчиком у американских военных.
По словам родственников погибших, те имели визы в США и ждали эвакуации.
Во время авиаудара погибли семеро детей. Самой младшей из них, девочке по имени Сумае, было два года.
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