Об этом сообщает КоммерсантЪ.

Компания разослала дилерам уведомления о прекращении поставок автомобилей и запчастей.

В компании объясняют, что GM ожидал разъяснений от американского регулятора, после того как 11 марта в США объявили о запрете экспорта в Россию предметов роскоши, в том числе и дорогих автомобилей. При этом компания не намерена компенсировать вложения в дилерские центры.



В 2015 году GM уже сворачивал производство в России из-за оккупации украинского Крыма. При этом компания продолжала поставлять автомобили, но только дорогие модели Chevrolet и Cadillac.



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