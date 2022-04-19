Американский автоконцерн General Motors уходит из России, - КоммерсантЪ
Американский автоконцерн General Motors полностью уходит с рынка Российской Федерации. В этой связи компания увольняет сотрудников российского офиса
Об этом сообщает КоммерсантЪ.
Компания разослала дилерам уведомления о прекращении поставок автомобилей и запчастей.
В компании объясняют, что GM ожидал разъяснений от американского регулятора, после того как 11 марта в США объявили о запрете экспорта в Россию предметов роскоши, в том числе и дорогих автомобилей. При этом компания не намерена компенсировать вложения в дилерские центры.
В 2015 году GM уже сворачивал производство в России из-за оккупации украинского Крыма. При этом компания продолжала поставлять автомобили, но только дорогие модели Chevrolet и Cadillac.
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