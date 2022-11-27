Американский астронавт Скотт Келли приехал в Украину

О приезде астронавта сообщила координатор United24 Ярослава Гресь .

Скотт Келли – астронавт, рекордсмен по суммарному пребыванию в космосе.

"Девчата, я как-то год провел на космической станции, где единственный способ принять душ, это протереть себя полотенцем. Покупаю билет на самолет, встретите? Потому что как иначе я буду рассказывать об Украине и поддерживать Украину, если не переживу это все с вами", – пересказывает слова астронавта Ярослава Гресь.

К слову, чемпионы международных киберспортивных соревнований NAVI объявили о сотрудничестве с платформой United24, Александр Костылев уже отправил $100 тыс. на машину скорой помощи