Американский астронавт Скотт Келли приехал в Украину
В Киев 27 ноября приехал американский астронавт Скотт Келли. В конце октября он стал послом United24
О приезде астронавта сообщила координатор United24 Ярослава Гресь .
Скотт Келли – астронавт, рекордсмен по суммарному пребыванию в космосе.
"Девчата, я как-то год провел на космической станции, где единственный способ принять душ, это протереть себя полотенцем. Покупаю билет на самолет, встретите? Потому что как иначе я буду рассказывать об Украине и поддерживать Украину, если не переживу это все с вами", – пересказывает слова астронавта Ярослава Гресь.
- К слову, чемпионы международных киберспортивных соревнований NAVI объявили о сотрудничестве с платформой United24, Александр Костылев уже отправил $100 тыс. на машину скорой помощи
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