Американский актер из "Охотников за привидениями" призывает наказать Россию за преступления против окружающей среды
Призыв UAnimals о наказании РФ за преступления против окружающей среды в Украине поддержал американский актер из "Охотников за привидениями"
Об этом сообщает в телеграмме всеукраинское гуманистическое движение по защите животных UAnimals
В поддержку окружающей среды Украины и осуждение преступлений РФ высказался американский актер Эрни Гадсон, игравший в фильме "Охотники за привидениями".
"Прямо сегодня украинцы борются с настоящим злом, убивающим не только людей, но и все живое. Из-за российской армии 20% природоохранных территорий Украины поражены войной. Погибли более 6 миллионов домашних животных и более 50 000 дельфинов Черного моря. Поддержите UAnimals, поддержите . Остановите экоцид в Украине!" – сказал Гадсон в видеообращении.
Поддержать движение можно подписав петицию – "Остановить экоцид в Украине: наказать Россию за преступления против окружающей среды".
Организация UAnimals еще в начале ноября запустила международную информационную кампанию с призывом наказать РФ за экоцид в Украине.
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