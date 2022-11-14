Об этом сообщает в телеграмме всеукраинское гуманистическое движение по защите животных UAnimals

В поддержку окружающей среды Украины и осуждение преступлений РФ высказался американский актер Эрни Гадсон, игравший в фильме "Охотники за привидениями".

"Прямо сегодня украинцы борются с настоящим злом, убивающим не только людей, но и все живое. Из-за российской армии 20% природоохранных территорий Украины поражены войной. Погибли более 6 миллионов домашних животных и более 50 000 дельфинов Черного моря. Поддержите UAnimals, поддержите . Остановите экоцид в Украине!" – сказал Гадсон в видеообращении.

Поддержать движение можно подписав петицию – "Остановить экоцид в Украине: наказать Россию за преступления против окружающей среды".

Организация UAnimals еще в начале ноября запустила международную информационную кампанию с призывом наказать РФ за экоцид в Украине.

Британская писательница Джоан Роулинг выложила книги о Гарри Поттере в переводе на украинский язык в бесплатном доступе на своем сайте Pottermore Publishing.

Драко Малфой из Гарри Поттера записал обращение со словами поддержки Украины и организации за права животных UAnimals.

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