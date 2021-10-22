Американский актер Болдуин на съемках застрелил украинку-оператора

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Ржавчина". Съемки фильма после этого были приостановлены.

Болдуин на съемках должен был выстрелить холостыми патронами. Полиция расследует смерть оператора, обвинений они не выдвинули.

Погибшая - 42-летняя Галина Гатчинс. Ее госпитализировали, однако спасти не удалось. Также во время инцидента был ранен один из режиссеров фильма.

Сообщают, что Гатчинс жила в Украине. Она изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе.





Галина Гатчинс