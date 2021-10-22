Американский актер Болдуин на съемках застрелил украинку-оператора
Американский актер Алек Болдуин во время съемок фильма застрелил из винтовки женщину-оператора. Известно, что погибшая раньше жила в Украине
Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Ржавчина". Съемки фильма после этого были приостановлены.
Болдуин на съемках должен был выстрелить холостыми патронами. Полиция расследует смерть оператора, обвинений они не выдвинули.
Погибшая - 42-летняя Галина Гатчинс. Ее госпитализировали, однако спасти не удалось. Также во время инцидента был ранен один из режиссеров фильма.
Сообщают, что Гатчинс жила в Украине. Она изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе.
Галина Гатчинс
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