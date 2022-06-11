Об этом Ставридис написал в колонке для Time .

По его словам, Россия находится в Украине в худшем положении, чем США во время войны во Вьетнаме.

"То, что должно было стать молниеносной победой, обернулось вязкой, сложной и некрасивой войной с поражением в конце. Вот только Россия сейчас в худшей ситуации, чем когда-то Штаты. Местное население во Вьетнаме нередко приветствовало американцев, в Украине Россию ненавидят" , – отметил Ставридис.

Он подчеркнул, что Украине поставляют оружие десятки стран, а коммунистическому Вьетконгу помогал в основном один СССР.

"Советский Союз был не слишком богат, тогда как партнеры Украины - самые богатые страны мира, поэтому для них поддержка Киева не является большим финансовым бременем. Все это предпосылки для того, что и для Путина эта кампания закончится позорным поражением - только быстрее, чем это было для США во Вьетнаме", – констатировал Ставридис.

11 июня американский генерал Уэсли Кларк выразил надежду , что США смогут предоставить Украине несколько десятков ракетных систем HIMARS.

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