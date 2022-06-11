Американский адмирал объяснил, почему война в Украине станет для Путина "личным Вьетнамом"
Адмирал из США Джеймс Ставридис заявил, что война в Украине закончится для российского диктатора Владимира Путина позорным поражением
Об этом Ставридис написал в колонке для Time .
По его словам, Россия находится в Украине в худшем положении, чем США во время войны во Вьетнаме.
"То, что должно было стать молниеносной победой, обернулось вязкой, сложной и некрасивой войной с поражением в конце. Вот только Россия сейчас в худшей ситуации, чем когда-то Штаты. Местное население во Вьетнаме нередко приветствовало американцев, в Украине Россию ненавидят" , – отметил Ставридис.
Он подчеркнул, что Украине поставляют оружие десятки стран, а коммунистическому Вьетконгу помогал в основном один СССР.
"Советский Союз был не слишком богат, тогда как партнеры Украины - самые богатые страны мира, поэтому для них поддержка Киева не является большим финансовым бременем. Все это предпосылки для того, что и для Путина эта кампания закончится позорным поражением - только быстрее, чем это было для США во Вьетнаме", – констатировал Ставридис.
- 11 июня американский генерал Уэсли Кларк выразил надежду , что США смогут предоставить Украине несколько десятков ракетных систем HIMARS.
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