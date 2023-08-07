Американским ученым удалось воспроизвести прорыв в термоядерной энергетике

Об этом сообщило издание Express.

С 1950-х годов ученые работали над воспроизведением реакции термоядерного синтеза, питающей Солнце, но до декабря это никогда не удавалось сделать.

Никакой группе еще не удавалось выработать больше энергии, чем потребляемая реакция, сообщает Financial Times. Это состояние известно как "воспаление".

Однако исследователям из федеральной Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в Калифорнии, впервые достигшим "воспламенения" в прошлом году, удалось воспроизвести этот прорыв. Правда, на этот раз они получили еще больший выход энергии.

Лаборатория подтвердила, что прирост энергии был достигнут на ее лазерной установке. Она сообщила, что полный анализ результатов, полученных 30 июля, продолжается.

Пресс-секретарь отметил: "После того, как мы впервые продемонстрировали зажигание термоядерного синтеза на Национальной установке зажигания в декабре 2022 года, мы продолжали проводить эксперименты по изучению этого увлекательного нового научного режима. В эксперименте, проведенном 30 июля, мы повторили зажигание на NIF.

"По нашей стандартной практике мы планируем сообщить об этих результатах на будущих научных конференциях и в рецензируемых публикациях".

Термоядерный синтез достигается путем нагрева двух изотопов водорода – чаще всего дейтерия и трития – до таких высоких температур, что их атомные ядра сливаются вместе. Это, в свою очередь, приводит к высвобождению гелия и большому количеству энергии в виде нейтронов.