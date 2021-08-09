Американские военные прибыли в Винницу для совместных учений
Военнослужащие 352-го крыла сил специальных операций США прибыли в Украину двумя военно-транспортными самолетами МС-130 для проведения совместных учений с украинскими коллегами, сообщает Министерство обороны Украины
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"В Винницкой области авиаторы 456-й бригады транспортной авиации имени Дмитрия Майбороды принимают американских коллег", - говорится в сообщении.
В командовании Воздушных сил ВСУ отмечают, что основной целью мероприятия является повышение уровня совместимости между подразделениями стран-партнеров.
"В рамках учений, которые продлятся около месяца, военные двух стран будут обмениваться опытом в вопросах тактической эвакуации, оказания первой медицинской помощи во время боевых действий, а также десантирования личного состава и грузов. В планах есть проведение и совместных тренировочных полетов для улучшения взаимодействия между экипажами MC-130 и Ан-26 в воздухе", - пишут в пресс-службе.
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