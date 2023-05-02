Об этом сообщает NBC .

Источники американского телеканала утверждают, что военные следят за передвижением аэростата неизвестного происхождения, пролетевшего над штатом Гавайи.

По предварительным данным, объект не несет угрозы воздушным судам или национальной безопасности и не передает никаких сигналов.

В настоящее время военные не установили, кому принадлежит аэростат, но выяснили, что он не китайский. Известно, что он медленно двигается в сторону Мексики. По словам собеседников NBC, воздушный шар могут сбить.