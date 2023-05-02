Американские военные обнаружили аэростат неизвестного происхождения над Гавайями, - NBC
Военные США отслеживают воздушный шар неизвестного происхождения, обнаруженный над Гавайями
Об этом сообщает NBC .
Источники американского телеканала утверждают, что военные следят за передвижением аэростата неизвестного происхождения, пролетевшего над штатом Гавайи.
По предварительным данным, объект не несет угрозы воздушным судам или национальной безопасности и не передает никаких сигналов.
В настоящее время военные не установили, кому принадлежит аэростат, но выяснили, что он не китайский. Известно, что он медленно двигается в сторону Мексики. По словам собеседников NBC, воздушный шар могут сбить.
- 3 февраля США отменили поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
- 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило недовольство и протест.
- Чиновники в разведке США заявили , что Китай использовал "шар-шпион" в рамках обширной программы наблюдения за военными объектами в нескольких странах.
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