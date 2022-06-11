Об этом сообщает официальный сайт Пентагона .

По словам Остина, американские военные могут внести вклад в решение проблемы экспорта украинского зерна через Черное море, однако Вашингтон стремится достичь дипломатического решения вопроса.

"Если вы спрашиваете, могут ли военные в регионе внести вклад, то, конечно, мы можем. Но мы всегда стремимся прежде всего достичь дипломатического решения, и я вижу много энергии в этом направлении", - сказал Остин.

7 июня Минагрополитики сообщило , что из-за блокады портов Украина экспортирует втрое меньше зерна, чем до войны.

8 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о реалистичности создания "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, РФ, Украины и Турции.

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