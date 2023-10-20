Американские ученые выяснили, что глюкоза может быть первопричиной ожирения
Фруктоза может вызвать ожирение, стимулируя потребление более жирной пищи. Исследователи разработали гипотезу выживания фруктозы, которая объясняет связь между разными факторами ожирения
Об этом сообщает Science Alert.
Фруктоза является губительным элементом, подталкивающим метаболизм к ожирению. Хотя она не дает много калорий, она провоцирует желание потреблять больше жирной пищи, что приводит к чрезмерному перееданию. Исследователи из Университета Колорадо в Аншуке обнаружили, что решение похудеть заключается в уменьшении потребления как углеводов, так и жиров. Однако проблема заключается в том, что наш рацион часто содержит значительное количество фруктозы.
"Хотя практически все гипотезы признают важность сокращения ультраобработанных и "нездоровых" продуктов, остается непонятным, на чем следует сосредоточиться: на сокращении потребления сахара, углеводов с высоким гликемическим индексом, жиров, полиненасыщенных жиров или просто на увеличении потребления белков", - пишут исследователи своей работе.
Ученые изучили различные гипотезы по ожирению и обнаружили, что все они могут быть объединены на основе гипотезы выживания фруктозы. Фруктоза, содержащаяся в организме, снижает уровень аденозинтрифосфата (АТФ) – соединения, обеспечивающего энергией клеточные процессы. Когда уровень АТФ падает, организм испытывает голод и желание есть увеличивается. Это приводит к перееданию и набору веса.
Гипотеза выживания фруктозы объясняет, как разные факторы, способствующие ожирению, связаны между собой. Фруктоза заставляет метаболизм перейти в режим низкого энергопотребления, поддерживая желание есть жирную пищу. Это заставляет организм пользоваться жировыми запасами, что приводит к накоплению лишнего веса.
Хотя этот механизм имеет значение для выживания в краткосрочной перспективе, при хроническом избыточном потреблении пищи он становится вредным и может приводить к разным болезням. Исследования влияния фруктозы на организм еще продолжаются, но эти результаты уже являются важным шагом в понимании проблемы ожирения.
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