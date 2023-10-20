Американские ученые выяснили, что глюкоза может быть первопричиной ожирения

Об этом сообщает Science Alert.

Фруктоза является губительным элементом, подталкивающим метаболизм к ожирению. Хотя она не дает много калорий, она провоцирует желание потреблять больше жирной пищи, что приводит к чрезмерному перееданию. Исследователи из Университета Колорадо в Аншуке обнаружили, что решение похудеть заключается в уменьшении потребления как углеводов, так и жиров. Однако проблема заключается в том, что наш рацион часто содержит значительное количество фруктозы.

"Хотя практически все гипотезы признают важность сокращения ультраобработанных и "нездоровых" продуктов, остается непонятным, на чем следует сосредоточиться: на сокращении потребления сахара, углеводов с высоким гликемическим индексом, жиров, полиненасыщенных жиров или просто на увеличении потребления белков", - пишут исследователи своей работе.

Ученые изучили различные гипотезы по ожирению и обнаружили, что все они могут быть объединены на основе гипотезы выживания фруктозы. Фруктоза, содержащаяся в организме, снижает уровень аденозинтрифосфата (АТФ) – соединения, обеспечивающего энергией клеточные процессы. Когда уровень АТФ падает, организм испытывает голод и желание есть увеличивается. Это приводит к перееданию и набору веса.

Гипотеза выживания фруктозы объясняет, как разные факторы, способствующие ожирению, связаны между собой. Фруктоза заставляет метаболизм перейти в режим низкого энергопотребления, поддерживая желание есть жирную пищу. Это заставляет организм пользоваться жировыми запасами, что приводит к накоплению лишнего веса.

Хотя этот механизм имеет значение для выживания в краткосрочной перспективе, при хроническом избыточном потреблении пищи он становится вредным и может приводить к разным болезням. Исследования влияния фруктозы на организм еще продолжаются, но эти результаты уже являются важным шагом в понимании проблемы ожирения.