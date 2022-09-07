Американские ученые сняли потрясающие кадры Титаника в формате 8K
Компания подводных исследователей OceanGate Expeditions первой в мире сняла видео обломков Титаника в формате 8K
Об этом сообщает CNN .
OceanGate Expeditions сняла ролик в этом году. Это первое видео Титаника в формате 8K. Ученым удалось снять кадры, ранее не видевшие мир.
Теперь можно лучше рассмотреть элементы корабля, например название производителя якорей Noah Hingley & Sons Ltd на якоре левого борта. На кадрах также видны первый из двух корпусов Титаника, его огромная якорная цепь, первый из шести грузовых трюмов Титаника и крепкие бронзовые кабестаны корабля.
Ученые также отметили, что заметили существенные гниения Титаника.
"Обломки Титаника разлагаются быстрыми темпами. Соленая вода и морское давление незаметно наносили вред в течение последнего столетия и более, в то время как микробы разъедали стальной корпус, образуя тысячи зеленых пятен — тех окисленных оранжево-зеленых образований, свисающих с Титаника, как много тысяч сосулек. По некоторым оценкам, корабль исчезнет через несколько десятилетий", - сказал Рори Голден, эксперт OceanGate Expeditions.
Обломки Титаника лежат на глубине 3750 м в Атлантическом океане.
Видео:
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