Американские ученые объяснили, почему образцы из астероида Бенну так особенны

Об этом сообщает Science Alert .

После семи лет и 6,21 млрд километров аппарат NASA OSIRIS-REx официально доставил на Землю капсулу с драгоценным грунтом астероида Бенну.

Ученые надеются, что анализ этой космической почвы даст новую информацию о рождении Солнечной системы, а также о том, как на Земле появились первые признаки жизни.

"Сегодняшний день знаменует собой чрезвычайное событие не только для команды OSIRIS-REx, но и для науки в целом", - говорит главный исследователь OSIRIS-REx Данте Лауретта из Аризонского Университета.

По прибытии в пустыню штата Юта капсулу отнесли к портативной чистой установке, чтобы минимизировать загрязнение Земли. Эта капсула содержит примерно 250 г материала.

В чистое помещение были допущены только шесть человек, одетых в костюмы кроликов, нитриловые перчатки, бахилы, шапочки для волос и бороды. Их задача заключалась в том, чтобы разобрать капсулу, сняв – но не открыв – контейнер для сбора, чтобы его можно было доставить в Центр космических полетов им. Джонсон.

Там исследователи осторожно откроют контейнер, измеряют и инвентаризируют образец, готовясь к предстоящим научным исследованиям. Частицы будут распределены между учеными по всему миру для проведения различных видов анализа. NASA обнародует результаты первого анализа 11 октября.

Этот материал настолько ценен, что представляет собой чистейший памятник ранней Солнечной системы. Считается, что космические объекты, такие как астероид Бенну, остаются неизменными с момента своего образования около 4,5 миллиардов лет назад.

Эти образцы являются одними из самых первозданных пород из всех имеющихся. ектов Солнечной системы", - говорит минералог Ник Тиммс из Университета Кертина в Австралии.

"Мы сможем многое рассказать о том, что происходило, когда Солнечная система была не более чем пылью и газом, и о процессах, объединивших планеты вместе и создавших ингредиенты для жизни на Земле".

Мы можем узнать, какие минералы и молекулы существовали в ранней Солнечной системе.