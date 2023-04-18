Об этом и не только мировые СМИ писали 18 апреля:

The New York Times:

Американские журналисты The New York Times написали статью о том, что Россия импортирует западные технологии вооружений в обход санкций. Западные технологические товары находят в российских ракетах, что вызывает сомнения в эффективности санкций. В конце прошлого месяца официальные лица США и Европейского Союза обменивались информацией о запрещенных технологиях на миллионы долларов, проскальзывающих через щели их оборонных систем на территорию России.

Согласно слайдам со встречи 24 марта, полученным The New York Times, высокопоставленные налоговые и торговые чиновники отметили резкий рост чипов и других электронных компонентов, продаваемых в Россию через Армению, Казахстан и другие страны. Они поделились информацией о потоке восьми особо чувствительных категорий чипов и других электронных устройств, которые считают критически важными для разработки оружия, включая российские крылатые ракеты, которые были использованы для ударов по Украине.

Пока Украина пытается отбросить Россию со своей территории, Соединенные Штаты и их союзники ведут параллельную борьбу за то, чтобы чипы, необходимые для систем вооружений, беспилотных летательных аппаратов и танков, не попали к россиянам.

Но отказать России в доступе к чипам было проблемой, и Соединенные Штаты и Европа не добились явной победы. Хотя возможности России производить оружие уменьшились из-за санкций Запада, введенных более года назад, страна все еще находит обходные пути доступа ко многим электронным компонентам.

Также в The New York Times написали о том, как санкции приносят проблемы обычным людям. После вторжения России в Украину Евросоюз внес в черный список около 1500 человек, связанных с войной. Это усложнило жизнь тех, кто имеет схожие имена.

"В течение последнего года Сергея Козлова неоднократно обозначали банки как вероятного международного террориста. Сначала он был в замешательстве. Господин Козлов – 40-летний учитель русского языка в литовском городе Каунас. Он никогда не имел никаких дел с террористами. Но потом господин Козлов обнаружил, что есть другой Сергей Козлов, живущий примерно в 1000 милях отсюда. 59-летний господин Козлов является "главой правительства" так называемой Луганской Народной Республики, региона на востоке Украины, который Россия незаконно аннексировала Россия. Общее имя (которое можно писать по-разному) означало неприятности для учителя господина Козлова", – пишут журналисты.

The Washington Post:

В The Washington Post написали о посещении Владимиром Путиным двух оккупированных областей в Украине . Президент России совершил тайный визит в штаб своих войск в частично оккупированной Херсонской области на юге Украины, где российские военные в ноябре были вынуждены отступить из региональной столицы, несмотря на дерзкие и незаконные заявления Путина, что территория и ее население были аннексированы Россией "навсегда" .

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам во вторник днем, что поездка состоялась днем ранее и включала Луганск. Эта поездка была вторым известным визитом Путина в зону у линии фронта с начала российского вторжения в феврале 2022 года, и его первым известным визитом в Луганск после того, как Россия начала разжигать там кровопролитную сепаратистскую войну в 2014 году.

Кроме того, в The Washington Post написали о том, что Египет чуть не поставил ракеты России, а согласился вооружать Украину . Египет составил подробные планы экспорта ракет по просьбе Москвы, но после дипломатического наступления со стороны Вашингтона одобрил производство артиллерии для Киева.

Египет приостановил план тайных поставок ракет в Россию в прошлом месяце после переговоров с высокопоставленными чиновниками США и решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины, согласно пяти документам разведки США, о которых ранее не сообщалось.

Politico:

В Politico написали статью об экс-вагнеровцах, которые признались, что убивали украинских детей. Эти заявления появились на фоне того, что лидер группы наемников Евгений Пригожин, похоже, возвращается к Владимиру Путину.

В видеоинтервью, опубликованном российской правозащитной организацией, двое бывших командиров российской военизированной организации, известной как "группа Вагнера", утверждают, что они убили более 20 украинских детей и подростков в Бахмуте и Донецкой области.

Во время часового видео бывшие командиры ЧВК Вагнера Азмат Улдаров и Алексей Савичев рассказывают подробности разных убийств, в том числе об использовании взрывчатки для подрыва ям с более чем 50 ранеными заключенными и убийстве своих соотечественников, отказавшихся продолжать вторжение. Эти инциденты, вероятно, имевшие место в Соледаре Донецкой области и Бахмуте в феврале этого года, до сих пор не подтверждены независимой проверкой.

Два экс-командира ЧВК Вагнера заявили, что главный финансист наемников Евгений Пригожин лично отдавал приказы о расстрелах и убийствах, а также одобрял жестокие методы.

Также Politico посвятили статью тому, как Украина критикует бразильского президента, говоря тому, чтобы он приехал и своими глазами посмотрел на настоящие причины войны.

На выходных президент Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силв вызвал споры среди украинских союзников, призвав Соединенные Штаты "перестать поощрять" войну в Украине.

Кроме этого в Politico размышляли над тем, может ли Украину ждать очередной Майдан после окончания войны. Ведь после войны будут большие надежды, но для Украины это будет опасная и трудная задача по восстановлению и реформированию страны.

"Революция 2014 года имела непредвиденные последствия, начав события, которые привели Украину туда, где она сегодня — защитить себя от российского вторжения по приказу реваншиста и возмущенного Путина. Так и война, которая формирует сильное чувство национальности и порождает огромные надежды на лучшее будущее которые будет сложно оправдать", - пишут журналисты.

The Guardian:

В The Guardian написали о посещении Владимиром Зеленским прифронтовой Авдеевки. Президент посетил украинских военных в Авдеевке на востоке Украины. Он заслушал доклад военачальников об обстановке на поле боя и вручил воинам награды.

Также в The Guardian написали о том, что экспорт водки Absolut в Россию прекратился из-за возмущения в Швеции . Владелец фирмы Pernod Ricard столкнулся с призывами к бойкоту и политическому давлению после возобновления экспорта в апреле.

Производитель шведской водки Absolut заявил, что прекращает весь экспорт в Россию после того, как в Швеции и социальных сетях прозвучали призывы бойкотировать бренд.

Компания Absolut заявила, что "решила прекратить экспорт своего бренда в Россию".

BBC:

В BBC написали статью о жизни украинских беженцев в Великобритании. Местная организация беженцев призывает больше людей добровольно открыть свои дома для бегущих от войны украинцев, нужно больше хозяев-волонтеров, которые бы впустили украинцев.

CNN:

В CNN написали о том, что США предостерегли Россию не затрагивать американские ядерные технологии на украинской АЭС. Согласно письму, которое Министерство энергетики США направило российской государственной ядерно-энергетической компании "Росатом" в прошлом месяце, США имеют чувствительную ядерную технологию на атомной электростанции в Украине и предупреждают Россию не прикасаться к ней.

В письме, просмотренном CNN и датированном 17 марта 2023 года, директор Управления политики нераспространения Министерства энергетики Андреа Феркиле сообщает генеральному директору Росатома, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре "содержит ядерно-техническое производство США", экспорт которого контролируется правительством.

Товары, программное обеспечение и технологии подпадают под экспортный контроль США, если существует возможность их использования способом, подрывающим интересы национальной безопасности США.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты Gazeta Wyborcza написали о том, что их правительство ставит пломбы на украинские вагоны. В пятницу начнется транзит украинского зерна через Польшу. "Мы сохраняем запрет на импорт украинского зерна в Польшу, но разрешаем его транзит за пределы нашей страны", – заявил министр развития и технологий Вальдемар Буда.

Также в Gazeta Wyborcza написали, что в дешевом зерне виновата не Украина, а Россия, а провластная партия своим запретом сделала подарок Москве.