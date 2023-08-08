Американские технические группы поддерживают TikTok в иске против запрета штата Монтана
Две технические группы поддержали TikTok в своем иске, стремясь заблокировать выполнение запрета штата Монтана на использование программы для обмена короткими видео, прежде чем она вступит в силу 1 января
Об этом информирует Reuters .
Национальная торговая ассоциация NetChoice, представляющая ведущие технологические платформы и коалиция технологической индустрии Chamber of Progress заявили в совместном обращении в суд, что попытки Монтаны отделить жителей от глобальной сети пользователей TikTok игнорируют и подрывают структуру, дизайн и назначение Интернета.
Технологические группы заявили, что в случае вступления в силу запрета она приведет к балканизации Интернета, где доступ к информации для пользователей будет регионально разделен на основе так называемых предпочтений местных политиков. Они добавили, что Интернет в целом станет фрагментированным, а его ценность для человечества уменьшится.
Это означает, что TikTok получил поддержку в своей борьбе против запрета, который может оказать значительное влияние на его деятельность в США.
Слушание запроса TikTok на временный судебный запрет запланировано на 12 октября.
- Ранее два крупнейших руководящих института Евросоюза запретили использование китайской платформы TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.
- В Канаде запретили госслужащим использовать TikTok на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных.
- 19 мая создатели платформы коротких видео TikTok подали в суд на штат Монтана из-за запрета гражданам пользоваться китайским приложением.
- В июле платформа TikTok обратилась в американский суд с просьбой до 1 января приостановить действие запрета штата Монтана на использование китайского приложения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.87
Покупка 36.87Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.68
- Актуальное
- Важное