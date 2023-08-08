Об этом информирует Reuters .

Национальная торговая ассоциация NetChoice, представляющая ведущие технологические платформы и коалиция технологической индустрии Chamber of Progress заявили в совместном обращении в суд, что попытки Монтаны отделить жителей от глобальной сети пользователей TikTok игнорируют и подрывают структуру, дизайн и назначение Интернета.

Технологические группы заявили, что в случае вступления в силу запрета она приведет к балканизации Интернета, где доступ к информации для пользователей будет регионально разделен на основе так называемых предпочтений местных политиков. Они добавили, что Интернет в целом станет фрагментированным, а его ценность для человечества уменьшится.

Это означает, что TikTok получил поддержку в своей борьбе против запрета, который может оказать значительное влияние на его деятельность в США.

Слушание запроса TikTok на временный судебный запрет запланировано на 12 октября.