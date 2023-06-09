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Американские спутники зафиксировали взрыв перед разрушением Каховской ГЭС, - NYT

9 июня, 2023 пятница
18:07
Мир

Спутники-разведчики США зафиксировали взрыв на дамбе Каховской ГЭС непосредственно перед ее обрушением, но американские аналитики до сих пор не знают, кто вызвал разрушение

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновника администрации Байдена.

Отмечается, что спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, обнаружили признаки тепла, что соответствует сильному взрыву непосредственно перед обрушением дамбы.

Аналитики американской разведки подозревают, что за разрушением дамбы стоит Россия, сказал высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности. Но он добавил, что разведывательные службы США до сих пор не имеют никаких убедительных доказательств насчет ответственных.

"Представитель администрации не исключил возможность того, что предыдущие повреждения дамбы или рост давления воды могли способствовать обрушению, но американские чиновники считают, что взрыв, преднамеренный или случайный, был самым вероятным поводом", - говорится в сообщении.

  • Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь.
  • 9 июня СБУ обнародовала перехват, доказывающий, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа РФ.
  • Больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь.
Украина
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США
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Каховская ГЭС
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