Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновника администрации Байдена.

Отмечается, что спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, обнаружили признаки тепла, что соответствует сильному взрыву непосредственно перед обрушением дамбы.

Аналитики американской разведки подозревают, что за разрушением дамбы стоит Россия, сказал высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности. Но он добавил, что разведывательные службы США до сих пор не имеют никаких убедительных доказательств насчет ответственных.

"Представитель администрации не исключил возможность того, что предыдущие повреждения дамбы или рост давления воды могли способствовать обрушению, но американские чиновники считают, что взрыв, преднамеренный или случайный, был самым вероятным поводом", - говорится в сообщении.