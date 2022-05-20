Американские спецслужбы не верят, что общественное мнение будет влиять на планы Путина, - CNN
Изменения российского общественного мнения о войне в Украине не заставят президента России прекратить боевые действия
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американских спецслужбах.
Сотрудники американской разведки скептически относятся к тому, что изменения российского общественного мнения о войне кремля в Украине – даже драматические – повлияют на готовность Путина прекратить конфликт. Такой вывод сделан на основании мнений многих источников в разведывательных кругах.
Специалисты также сомневаются, что война, по мнению многих стратегов, ставшая катастрофой для российских военных, завершится отстранением Путина от власти. По крайней мере, по мнению экспертов, это нереально в краткосрочной перспективе.
Такие оценки свидетельствуют об уровне контроля Путина над Россией, который он выстроил в течение более двух десятилетий пребывания во власти.
Согласно трем источникам из американской и западной разведки, Путин лично ежедневно управляет конфликтом. CNN узнал, что Путин напрямую принимает решения, которые в большинстве армий мира входят в компетенцию офицеров низшего звена.
"Очевидно, он сам принимает решения. Он не слишком полагается даже на экспертов в правительстве, - сказал высокопоставленный чиновник НАТО. - Поэтому тяжело предполагать, что общественное мнение повлияет на него".
- 20 мая глава украинской военной разведки Кирилл Буданов спрогнозировал , что Путин будет иметь проблемы в самой России, когда станет очевидной его неспособность завоевать Украину. Генерал заявил также, что Украина вернет свои территории исключительно силой и что он лично не признает "никаких границ, кроме границ 1991 года".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.62
- Актуальное
- Важное