Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американских спецслужбах.

Сотрудники американской разведки скептически относятся к тому, что изменения российского общественного мнения о войне кремля в Украине – даже драматические – повлияют на готовность Путина прекратить конфликт. Такой вывод сделан на основании мнений многих источников в разведывательных кругах.

Специалисты также сомневаются, что война, по мнению многих стратегов, ставшая катастрофой для российских военных, завершится отстранением Путина от власти. По крайней мере, по мнению экспертов, это нереально в краткосрочной перспективе.

Такие оценки свидетельствуют об уровне контроля Путина над Россией, который он выстроил в течение более двух десятилетий пребывания во власти.

Согласно трем источникам из американской и западной разведки, Путин лично ежедневно управляет конфликтом. CNN узнал, что Путин напрямую принимает решения, которые в большинстве армий мира входят в компетенцию офицеров низшего звена.

"Очевидно, он сам принимает решения. Он не слишком полагается даже на экспертов в правительстве, - сказал высокопоставленный чиновник НАТО. - Поэтому тяжело предполагать, что общественное мнение повлияет на него".

20 мая глава украинской военной разведки Кирилл Буданов спрогнозировал , что Путин будет иметь проблемы в самой России, когда станет очевидной его неспособность завоевать Украину. Генерал заявил также, что Украина вернет свои территории исключительно силой и что он лично не признает "никаких границ, кроме границ 1991 года".

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