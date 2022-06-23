Американские системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину

Об этом в твиттере сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"HIMARS прибыл в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу Ллойду Остину за это мощное оружие! Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них", – написал министр.

HIMARS – это разработанная в конце 1990-х годов высокомобильная реактивная система залпового огня. Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Дальность достигает 300 км, калибр – 227 мм.