Американские сенаторы зарегистрировали резолюцию, осуждающую использование голода в качестве оружия

Об этом говорится на сайте Голос Америки.

Резолюция, среди прочего, призывает правительство США определить приоритетом выявление и разрешение случаев, когда голод и умышленное лишение пищи используются как оружие во время войны. Также предлагается использовать гуманитарное реагирование – оказывать нуждающимся странам продовольственную помощь.

"Во время, когда Путин продолжает демонстрировать миру свою распущенность, отрезая украинские порты и разрушая сельское хозяйство, пытаясь морить голодом тех украинцев, которые пережили его неизбирательные бомбардировки, я горжусь тем, что присоединюсь к своим коллегам во внесении этой резолюции", - заявил один из инициаторов документа, сенатор от Демократической партии Роберт Менендес.

Его коллега от демократов сенатор Джефф Меркли добавил, что эта резолюция "призывает администрацию Байдена осудить использование голода как оружия в таких странах как Украина и Эфиопия, и сосредоточить гуманитарные усилия на преодолении продовольственной безопасности и голода".

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