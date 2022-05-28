Американские сенаторы зарегистрировали резолюцию, осуждающую использование голода в качестве оружия
Авторами резолюции, призывающей Белый дом отреагировать на использование голода как оружия во время войны, стали представители обеих партий
Об этом говорится на сайте Голос Америки.
Резолюция, среди прочего, призывает правительство США определить приоритетом выявление и разрешение случаев, когда голод и умышленное лишение пищи используются как оружие во время войны. Также предлагается использовать гуманитарное реагирование – оказывать нуждающимся странам продовольственную помощь.
"Во время, когда Путин продолжает демонстрировать миру свою распущенность, отрезая украинские порты и разрушая сельское хозяйство, пытаясь морить голодом тех украинцев, которые пережили его неизбирательные бомбардировки, я горжусь тем, что присоединюсь к своим коллегам во внесении этой резолюции", - заявил один из инициаторов документа, сенатор от Демократической партии Роберт Менендес.
Его коллега от демократов сенатор Джефф Меркли добавил, что эта резолюция "призывает администрацию Байдена осудить использование голода как оружия в таких странах как Украина и Эфиопия, и сосредоточить гуманитарные усилия на преодолении продовольственной безопасности и голода".
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