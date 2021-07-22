Американские сенаторы раскритиковали соглашение Байдена и Меркель по "Северному потоку-2"

Об этом сообщает "Голос Америки" .

Сенатор-республиканец Тед Круз, который отказывался утверждать кандидатов Джо Байдена на высокие позиции в Госдепартаменте, заявил, что соглашение станет "знаковой геополитической победой для Путина и катастрофой для США и наших союзников".

По словам источников в Конгрессе, Круз и еще несколько законодателей от обеих партий "пришли в ярость" из-за того, что президент Байден отказался от введения санкций, ранее утвержденных Конгрессом относительно российского газопровода.

Сенатор-демократ Джин Шахин, который входит в состав сенатского комитета по международным отношениям, заявила, что она не уверена в том, что соглашение позволит смягчить негативные последствия введения "Северного потока-2" в действие.

Трубопровод, как заявила Шахин, "дает Кремлю возможность распространить свое пагубное влияние на всю Восточную Европу".

"Я скептически отношусь к тому, что этого будет достаточно, если ключевой игрок - Россия - откажется играть по правилам", - подчеркнула Шахин.