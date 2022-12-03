Американские сенаторы проведут секретный брифинг о помощи Украине

Об этом сообщает CNN со ссылкой на помощника Сената.

Секретный брифинг американских сенаторов состоится одновременно с тем, как администрация Джо Байдена стремится предоставить Украине дополнительную помощь в $37 млрд. Поддержка может быть включена в сводный законопроект на конец 2022 года, который должен быть одобрен до 16 декабря для финансирования правительства.

"До сих пор неизвестно, достигнет ли администрация соглашения по гигантскому комплексному пакету, ей ли придется согласиться на временную резолюцию по финансированию федеральных агентств на уровне прошлого года - против чего предостерег Пентагон", - говорится в тексте CNN.

Согласно информационному бюллетеню, который издание публиковало в ноябре, запрос на финансирование Украины распределен между четырьмя правительственными ведомствами США.

Помощь "обеспечит финансирование, оружие и поддержку для Украины - что необходимо ей для самозащиты и поддержки уязвимым группам населения",- говорится в письме директора Управления и бюджета Шаланды Янг к спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. Также в письме упоминается острая нехватка продовольствия и энергии в Украине, вызванная полномасштабным российским вторжением.

Согласно документу, разбивка выглядит так:

21,7 миллиарда долларов для Министерства обороны, которые будут израсходованы на "оборудование для Украины, пополнение запасов Министерства обороны, а также на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки".

14,5 млрд долларов для Государственного департамента на "прямую бюджетную поддержку Украины, критически важные инвестиции во время войны, помощь в обеспечении безопасности, укрепление глобальной продовольственной безопасности и гуманитарную помощь".

626 миллионов долларов для Министерства энергетики "для поддержки ядерной безопасности Украины и модернизации Стратегического нефтяного резерва".

900 миллионов долларов для Министерства здравоохранения и социальных служб "для предоставления стандартной медицинской помощи и вспомогательных услуг украинским условно-досрочно уволенным".

Напомним, 30 ноября сообщалось, что Соединенные Штаты Америки должны в ближайшие дни предоставить Украине первую партию помощи для восстановления энергетической инфраструктуры

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