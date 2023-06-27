Американские сенаторы призвали передать батарею "Железного купола" для Украины
Сенаторы США Крис Ван Голлен и Линдси Грэм призвали Комитет по делам вооруженных сил способствовать передаче дополнительных средств противовоздушной обороны в Украину, в частности системы "Железный купол"
Об этом говорится в письме Сенатскому комитету по вопросам вооруженных сил США.
"Хотя Соединенные Штаты передали оборудование и боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot и HAWK, мы можем и должны предоставить больше", - говорится в письме сенаторов от обеих партий.
Законодатели вспоминают о готовности одной из двух американских батарей "Железного купола" к развертыванию и неопределенности предложения таких систем Украине.
"Пока мы пишем, Россия продолжает неизбирательную бомбардировку суверенной территории Украины, включая гражданские районы. Каждая батарея Iron Dome может защитить территорию площадью примерно 150 квадратных километров. Мы можем спасти больше украинских жизней сегодня, если передадим им батареи. Однако из-за серьезных опасений правительство Израиля заблокировал передачу Соединенным Штатам эти батареи", - пишут Грэм и Ван Голлен.
Сообщается, что система израильской компании Rafael в партнерстве с американской Raytheon является эффективным средством уничтожения ракет малой дальности. Однако она не создавалась для противодействия крылатым ракетам и не отвечает потребностям американской армии, но очень необходима Украине.
"Чтобы было понятно, мы не просим Израиль передать свои собственные системы Iron Dome, которые имеют решающее значение для их собственной безопасности, а просто позволить Соединенным Штатам передать наши собственные батареи, чтобы помочь народу Украины. Если невозможно передать эти активы, мы просим вас найти другие способы помощи, включая перемещение их к другому союзнику Соединенных Штатов под контролем и надзором наших собственных сил, таким образом, освободив другие средства противовоздушной обороны Соединенных Штатов, чтобы передать их для усиления потребностей противовоздушной обороны Украины и сохранить большее количество жизней украинцев", - говорится в заявлении.
- Ранее Давид Гендельман, израильский военный эксперт, отметил, что противоракетная оборона "Железного купола" работает против неуправляемых ракетных снарядов и ракет с дальностью от 4 до 70 км, в последнее время эти возможности расширены.
- В то же время эксвоеннослужащий ВСУ Виктор Бищук в эфире Эспрессо рассказал, что система противовоздушной обороны Украины в тыловых городах имеет эффективность в 70-80%. Этот показатель выше, чем у израильской системы "Железный купол".
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