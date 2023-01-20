Американские сенаторы призвали Германию и администрацию Байдена предоставить Украине танки
Сенаторы Соединенных Штатов Америки во время визита в Киев после встречи с руководством страны призвали предоставить Украине танки
Об этом заявил сенатор Линдси Грэм во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент Эспрессо Дмитрий Дидор.
Делегация Сената США прибыла с визитом в столицу и встретилась с руководством страны. Американские законодатели обсудили ключевые темы: оружие, энергетика, санкции и возобновление Украины.
"Я обращаюсь к немцам: дайте украинцам танки, потому что им нужны танки. В ваших интересах, чтобы Путин потерпел поражение в Украине. В администрацию Байдена: предоставьте американские танки, чтобы другие последовали нашему примеру", – сказал сенатор Линдси Грэм.
Делегация отметила эффективное использование Украиной предоставленного оружия.
"Пока проверки свидетельствуют, что не было ни одного мошенничества, никакой потери оружия", - подчеркнул сенатор Ричард Блюменталь.
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