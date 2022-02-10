Американские сенаторы призвали Байдена предоставлять Украине больший объем разведданных

Об этом говорится на официальной странице главы комитета Марка Уорнера.



В письме отмечено, что президент РФ Владимир Путин угрожает свободе и безопасности украинцев, "демонстрирующих готовность действовать для защиты собственного суверенитета, свободы и демократически избранного правительства".



"С этой целью просим США поделиться с Украиной как можно большим объемом разведывательной информации. Россия является агрессором, и мы должны вооружить Украину важной информацией, необходимой для ее защиты. Это отвечает интересам национальной безопасности США, а также интересам наших союзников и партнеров в регионе" , - подчеркнули сенаторы.

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