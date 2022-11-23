Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, в письме от 22 ноября министру обороны Ллойду Остину 16 сенаторов призвали администрацию предоставить Украине вооруженные дроны MQ-1C или Gray Eagles, которые являются средневысотными беспилотниками, что могут летать более 24 часов.

"Долгосрочное преимущество от предоставления Украине MQ-1C является значительным и имеет потенциал изменить стратегический ход войны в пользу Украины", – говорится в письме.

Сенаторы отметили, что украинцы должны иметь арсенал, чтобы противостоять иранским беспилотникам, с помощью которых Россия наносила удары по населенным пунктам Украины и ее гражданской инфраструктуре. И Gray Eagles подходят для этого.

"Операционные характеристики этой системы – доступность, летальность, живучесть и возможность экспорта – дополняют существующие системы вооружений, которые используют украинцы", – говорится в письме.

Обучение украинцев на MQ-1C займет всего 27 дней, пишут сенаторы.

Украинская сторона долго просит США передать многоцелевые беспилотники Gray Eagle MQ-1C, оснащенные ракетами Hellire. Один дрон может нести четыре таких ракеты и лететь на высоте более 8 километров на протяжении почти 30 часов. Однако в Вашингтоне не раз отвечали отказом, объясняя, что беспилотник содержит высокотехнологичное радио- и разведывательное оборудование, которое в случае попадания в Россию во время боевых действий может представлять угрозу безопасности США.

Впрочем, 14 ноября телеканал CNN сообщил, что американский оборонный сектор рассматривает возможность модифицировать беспилотник Gray Eagle. Таким образом, можно будет снять потенциальную опасность потери чувствительных технологий и получить возможность передать его Украине.

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