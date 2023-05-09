Об этом сообщает Ars Technica и Reuters .

Письмо генеральному директору Tesla Илону Маску начинается с описания сообщениями о якобы расистских и сексистских условиях труда.

"Мы глубоко озабочены тем, что арбитражные соглашения, которые вы налагаете на своих работников и потребителей, сохранили эти, как сообщается, жалкие и дискриминационные условия и потенциальные недостатки безопасности от глаз общественности и ограничили способность органов, регулирующих защищать клиентов и сотрудников Tesla и привлекать Tesla к публичной ответственности", – написали законодатели.

Сенаторы заявили, что из-за договоренностей, вероятно, существует бесчисленное количество других жалоб, остающихся конфиденциальными. В частности, чернокожие сотрудники Tesla сталкиваются с расовыми образами от 50 до 100 раз в день и руководством разделяет на отдельные части людей. Чернокожие работники были непропорционально дисциплинированными и пониженными в должностях. Тем временем женщин-сотрудниц Tesla пыталась уволить после жалоб на притязания.

Сенаторы утверждают, что конфиденциальные арбитражные соглашения Tesla значительно ограничивают степень обнаружения деталей дискриминационных условий в компании.

Сообщается, Tesla Full Self-Driving beta увеличивает риск столкновения автомобиля. Американские управленцы подвергли критике предварительные заявления Маска о том, что всесторонний обзор проверки безопасности и строгий внутренний процесс разработки помогают убедиться, что технологии безопасны.

Пока Маск не ответит, сенаторы предупреждают: "Общественность, включая потенциальных покупателей, не имеет представления о том, какие жалобы, возможно, уже были поданы и какие другие потенциальные проблемы безопасности автомобилей Tesla могут существовать".