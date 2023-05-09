Американские сенаторы обеспокоены безопасностью Tesla и требуют привлечь Маска к ответственности
Семь сенаторов США обратились к гендиректору Tesla Илону Маску, заявив, что обеспокоены недостатками безопасности транспортных средств
Об этом сообщает Ars Technica и Reuters .
Письмо генеральному директору Tesla Илону Маску начинается с описания сообщениями о якобы расистских и сексистских условиях труда.
"Мы глубоко озабочены тем, что арбитражные соглашения, которые вы налагаете на своих работников и потребителей, сохранили эти, как сообщается, жалкие и дискриминационные условия и потенциальные недостатки безопасности от глаз общественности и ограничили способность органов, регулирующих защищать клиентов и сотрудников Tesla и привлекать Tesla к публичной ответственности", – написали законодатели.
Сенаторы заявили, что из-за договоренностей, вероятно, существует бесчисленное количество других жалоб, остающихся конфиденциальными. В частности, чернокожие сотрудники Tesla сталкиваются с расовыми образами от 50 до 100 раз в день и руководством разделяет на отдельные части людей. Чернокожие работники были непропорционально дисциплинированными и пониженными в должностях. Тем временем женщин-сотрудниц Tesla пыталась уволить после жалоб на притязания.
Сенаторы утверждают, что конфиденциальные арбитражные соглашения Tesla значительно ограничивают степень обнаружения деталей дискриминационных условий в компании.
Сообщается, Tesla Full Self-Driving beta увеличивает риск столкновения автомобиля. Американские управленцы подвергли критике предварительные заявления Маска о том, что всесторонний обзор проверки безопасности и строгий внутренний процесс разработки помогают убедиться, что технологии безопасны.
Пока Маск не ответит, сенаторы предупреждают: "Общественность, включая потенциальных покупателей, не имеет представления о том, какие жалобы, возможно, уже были поданы и какие другие потенциальные проблемы безопасности автомобилей Tesla могут существовать".
- Федеральный суд в Сан-Франциско 3 апреля обязал Tesla выплатить около 3,2 млн долларов бывшему темнокожему работнику, выигравшему дело против компании о расовой дискриминации.
- Ранее на компанию Tesla подали в суд из-за нарушения прав конфиденциальности клиентов.
- Tesla, компания, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, планирует открыть новое предприятие по изготовлению аккумуляторов Megapack в Шанхае, несмотря на растущее напряжение в отношениях США и Китая.
- Компания Tesla снизила цены на электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную учетную кампанию.
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