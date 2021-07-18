Американские корабли покинули Черное море после учений Sea Breeze

Об этом сообщает Министерство обороны Украины .

О том, что корбли покинули Черное море заявило командование сил ВМС США в Европе.

"Мы смогли продемонстрировать нашу общую приверженность безопасности Черноморского региона вместе с нашими союзниками в НАТО и партнерами", - сказал командующий. Ross Джон Д.Джон.

В командовании чил ВМС США в Европе подчеркнули, что Черное море - критически важный водный путь для морской торговли и стабильности в Европе.

Учения Sea Breeze проходили с 28 июня по 10 июля в регионе Черного моря. Украина и США совместно провели учения с участием и поддержки 32 стран.

Учения Sea Breeze - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины от 1993 года. Организаторами учений выступают Украины и США.