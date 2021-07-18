Американские корабли покинули Черное море после учений Sea Breeze
Ракетный истребитель USS Ross и транспортно-десантный корабль USNS Yuma покинули Черное море после участия в военных учениях Sea Breeze
Об этом сообщает Министерство обороны Украины .
О том, что корбли покинули Черное море заявило командование сил ВМС США в Европе.
"Мы смогли продемонстрировать нашу общую приверженность безопасности Черноморского региона вместе с нашими союзниками в НАТО и партнерами", - сказал командующий. Ross Джон Д.Джон.
В командовании чил ВМС США в Европе подчеркнули, что Черное море - критически важный водный путь для морской торговли и стабильности в Европе.
Учения Sea Breeze проходили с 28 июня по 10 июля в регионе Черного моря. Украина и США совместно провели учения с участием и поддержки 32 стран.
Учения Sea Breeze - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины от 1993 года. Организаторами учений выступают Украины и США.
- Напомним, 10 июля в Украине завершились многонациональные военные учения Sea Breeze-2021 , которые проходили с 28 июня.
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