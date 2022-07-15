Американские конгрессмены понимают, что Украина способна победить, но для этого необходимо мощное оружие, - политтехнолог Смарт
Американский политтехнолог Джейсон Джей Смарт убежден, что американские конгрессмены понимают, что Украина способна победить в войне с Россией, но для этого ее необходимо поддерживать вооружением именно сейчас
Политический стратег поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"В настоящее время Белый дом и американские конгрессмены очень активно работают для Украины. Конгрессмены понимают, что у Украины большой потенциал для победы в войне. Но для этого США должны помогать Украине оружием", - отметил Смарт.
Политтехнолог убежден, что скоро мы увидим новое оружие от США и новые программы поддержки Украины.
"В Вашингтоне понимают, что лучше помочь Украине сейчас, чтобы победить в войне. А если медлить, то будет хуже для всех. Многие конгрессмены понимают, что нужно сделать так, чтобы Украина получила гораздо больше систем HIMARS именно сейчас. Думаю, в течение нескольких недель мы увидим новое оружие и новые программы поддержки Украины", – заметил Джейсон Джей Смарт.
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