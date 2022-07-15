Политический стратег поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"В настоящее время Белый дом и американские конгрессмены очень активно работают для Украины. Конгрессмены понимают, что у Украины большой потенциал для победы в войне. Но для этого США должны помогать Украине оружием", - отметил Смарт.

Политтехнолог убежден, что скоро мы увидим новое оружие от США и новые программы поддержки Украины.

"В Вашингтоне понимают, что лучше помочь Украине сейчас, чтобы победить в войне. А если медлить, то будет хуже для всех. Многие конгрессмены понимают, что нужно сделать так, чтобы Украина получила гораздо больше систем HIMARS именно сейчас. Думаю, в течение нескольких недель мы увидим новое оружие и новые программы поддержки Украины", – заметил Джейсон Джей Смарт.

9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что ленд-лиз для Украины заработает в конце лета или начале осени.

13 июля стало известно, что представители администрации президента США прокомментировали, как планируют использовать программу ленд-лиза для Украины.

15 июля стало известно, что США одобрили помощь Украине в $1 млрд, заложенную в оборонный бюджет на 2023 год.

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