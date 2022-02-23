Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Американские компании предупредили о возможных кибератаках после санкций против РФ

Американские компании предупредили о возможных кибератаках после санкций против РФ

23 февраля, 2022 среда
11:48
Мир россия хакер

Американские частные компании и государственные учреждения рискуют пострадать от атаки программ-вымогателей из России

Об этом заявил высокопоставленный киберчиновник ФБР Дэвид Ринг после того, как президент США Джо Байден ввел первый пакет санкций против РФ, передает CNN.

"Министерство внутренних дел США принимает участие в разъяснительной кампании, чтобы убедиться, что партнеры из государственного и частного секторов знают о развитии рисков в сфере кибербезопасности и принимают меры для повышения их готовности к кибербезопасности", - говорится в сообщении.

Ринг во время телефонного брифинга отметил, что Россия продолжает быть "разрешительной рабочей средой" для киберпреступников.

По его словам, США может наблюдать за "увеличением активности киберугроз" со стороны хакеров, поддерживаемых РФ.

Киберчиновник порекомендовал проанализировать, как атаки программ-вымогателей могут нарушить оказание критически важных услуг.

  • Напомним, что 23 февраля Верховная Рада проголосовала за введение санкций против депутатов Госдумы России и Совета Федерации за признание РФ "Л/ДНР".
  • США ввели санкции к РФ, которые распространяются на суверенный госдолг России, 44 финансовых учреждения, пять судов, а также на нескольких представителей кремлевской элиты и их родственников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
санкции
кибератаки
США
Читайте также:
Путін
22 февраля, 2022 вторник
Путин заявил, что Минских соглашений "больше не существует", а Луганщину и Донетчину назвал "прописанными в конституциях республик" территориями "Л/ДНР"
санкції проти РФ
22 февраля, 2022 вторник
Венгрия, Австрия и Италия не поддержали жесткие санкции ЕС против РФ за признание "Л/ДНР", - СМИ
22 февраля, 2022 вторник
Человек с технической возможностью уничтожить Киев одним ударом действительно считает, что государство Украина не может существовать - нардеп-"слуга" Гурин о Путине
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.88
    Покупка 28.88
    Продажа 29.43
  • EUR
    Покупка 32.67
    Продажа 33.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
23 февраля
12:08
СНБО рекомендует ввести в Украине чрезвычайное положение
12:03
окупанти
С начала суток оккупанты 25 раз нарушили "тишину" на Донбассе: применили "грады", огнеметы "Шмель" и беспилотники
11:59
В приграничных районах Украины ввели режимные ограничения
11:56
Фаны финского хоккейного клуба потребовали немедленного выхода из российской КХЛ
11:56
Официально токсична. Как Россия уже платит за войну против Украины
11:40
Стало известно имя украинского военного, убитого оккупантами 22 февраля
11:34
Байден
Байден не встретится с Путиным, пока не произойдет деэскалация вокруг Украины
11:30
Рада поддержала за основу законопроект о легализации гражданского огнестрельного оружия
11:28
Лиз Трасс
Финал Лиги чемпионов не должен проходить в России, - глава британского МИД Трасс
11:23
Порошенко
Financial Times: Порошенко призвал союзников ввести жесткие санкции против Путина и его окружения
11:13
Рада поддержала санкции против депутатов Госдумы РФ и Совета Федерации
11:12
Азербайджан
Азербайджан требует от МИД РФ исправить искаженную информацию о Туркменчайском договоре 1828 года
11:11
МВФ
В Украине начала работу миссия МВФ по пересмотру кредитной программы
10:59
Австралия объявила о введении новых санкций против РФ за признание ею "Л/ДНР"
10:42
Министерство иностранных дел Украины
МИД Украины призвал граждан Украины покинуть территорию России
10:40
Первую ракетку мира Джоковича не пустят на турнир в США
10:39
В зону ООС направят дополнительные отряды правоохранителей
10:23
Призыв резервистов в ВСУ начинается 23 февраля
10:22
Армения
Армения не планирует признавать "Л/ДНР"
10:20
Полтавская область перешла в "оранжевую" зону карантина
10:10
Американский боксер стремится отобрать у Ломаченко бой с абсолютным чемпионом мира
10:02
Людмила Денисова
Заключенный оккупантами украинец Змитрович подвергся пыткам и находится в критическом состоянии, - Денисова
09:43
Санкции против России
США ввели санкции против сыновей российских чиновников Бортникова, Фрадкова и Кириенко: обнародован полный список санкций против России
09:40
Усик полетел в Лондон и посетил матч "Челси" в Лиге чемпионов
09:36
Джастин Трюдо
Канада направит в Европу около 500 военных из-за российской агрессии
09:18
Транспортеры тяжелой техники, новый полевой госпиталь в РФ и сотни военных машин в Беларуси: спутники Maxar сделали новые снимки у границ Украины
09:13
Канада
Канада планирует ввести против России дополнительные санкции в случае дальнейшего вторжения в Украину
09:01
У Роналду возникли проблемы с боссами и капитаном "Манчестер Юнайтед", - The Independent
08:52
Владимир Зеленский
Зеленский проведет встречу с президентами Литвы и Польши 23 февраля
08:38
коронавирус
Коронавирус: в Украине за сутки выявили более 25 тыс. случаев
08:37
Япония объявила о введении санкций против РФ из-за агрессии против Украины
08:18
Промоутер рассказал, когда состоится второй бой Усик - Джошуа
08:15
Эксклюзив
Максим Розумный: Основные сценарии продолжения российской агрессии
08:15
доллар
НБУ повысил официальный курс доллара
08:15
В течение 23 февраля в Украину придут мокрый снег, дождь и облачная погода
08:01
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
07:55
Оккупанты за 22 февраля 96 раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный. С начала текущих суток - 15 обстрелов
07:29
В Деснянском районе Киева во время празднования дня рождения мужчина убил тещу
07:15
В Украину прибыла очередная партия оружия из Канады
07:07
Лига чемпионов: результаты матчей вторника
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV