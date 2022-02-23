Американские компании предупредили о возможных кибератаках после санкций против РФ

Об этом заявил высокопоставленный киберчиновник ФБР Дэвид Ринг после того, как президент США Джо Байден ввел первый пакет санкций против РФ, передает CNN.

"Министерство внутренних дел США принимает участие в разъяснительной кампании, чтобы убедиться, что партнеры из государственного и частного секторов знают о развитии рисков в сфере кибербезопасности и принимают меры для повышения их готовности к кибербезопасности", - говорится в сообщении.

Ринг во время телефонного брифинга отметил, что Россия продолжает быть "разрешительной рабочей средой" для киберпреступников.



По его словам, США может наблюдать за "увеличением активности киберугроз" со стороны хакеров, поддерживаемых РФ.

Киберчиновник порекомендовал проанализировать, как атаки программ-вымогателей могут нарушить оказание критически важных услуг.

Напомним, что 23 февраля Верховная Рада проголосовала за введение санкций против депутатов Госдумы России и Совета Федерации за признание РФ "Л/ДНР".

США ввели санкции к РФ, которые распространяются на суверенный госдолг России, 44 финансовых учреждения, пять судов, а также на нескольких представителей кремлевской элиты и их родственников.