Американские кассетные боеприпасы будут готовы к использованию через несколько дней, - Сырский

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский подтвердил это в интервью BBC.

О кассетных боеприпасах также высказался командир 57-й бригады Александр Бакулин. Он отметил, что они нужны для того, чтобы нанести максимальный ущерб вражеской пехоте.

"Чем больше пехоты погибнет здесь, тем больше вопросов будет у их родственников российскому правительству", - сказал он.

Впрочем, Бакулин отмечает, что всех проблем на поле боя кассетные боеприпасы не решат. Он также признает, что это спорное оружие.

"Если бы россияне его не применяли, может быть, совесть и нам бы не позволила", - резюмировал он.

Кроме того США поставили Украине и гаубицы М777, действие которых уже увидели на позициях вокруг Бахмута. По словам Сырского, возвращение города имеет не только символическое, но и стратегическое значение как "ворота к другим ключевым городам региона".

"Наши люди ждут побед. Им нужны хоть небольшие, но победы", - подытожил генерал-полковник.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 года Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их передать.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос к США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. 7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

В тот же день США под давлением конгресса объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов .

Боец ВСУ Евгений Иевлев в эфире Еспресо заявил , что из одного кассетного боеприпаса ВСУ смогут нанести поражение, которое в 5 раз сильнее одного выстрела САУ. Это один из факторов, который будет деморализовать оккупантов.

А уже 16 июля президент РФ Владимир Путин пригрозил зеркальными действиями в том случае, если Украина будет использовать кассетные боеприпасы.