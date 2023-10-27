Американские истребители нанесли удар по объектам вооружения и боеприпасам в Сирии

Об этом сообщает Associated Press.

Пентагон заявил, что истребители США рано утром в пятницу нанесли авиаудары по двум позициям на востоке Сирии, связанным с Корпусом стражей исламской революции Ирана, в ответ на ряд ракетных и беспилотных атак на американские базы и персонал в регионе, начавшиеся на прошлой неделе.

По словам высокопоставленного американского военного чиновника, высокоточные удары были нанесены вблизи Букамала двумя истребителями F-16, поразившими склады оружия и боеприпасов, связанные с КСИР. По словам чиновника, на базе находились связанные с Ираном ополченцы и военнослужащие КСИР, гражданских лиц не было, но у США пока нет никакой информации о жертвах или оценке ущерба. Чиновник не сказал, сколько боеприпасов было выпущено F-16.

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства сказал, что эти объекты были избраны потому, что КСИР хранит там типы боеприпасов, которые были использованы при ударах по американским базам и войскам.

Оба чиновника провели брифинг для журналистов после ударов на условиях анонимности, чтобы рассказать о деталях миссии, которые еще не были обнародованы.

В своем заявлении министр обороны Ллойд Остин сказал, что "высокоточные удары с целью самообороны являются ответом на серию продолжающихся и в большинстве своем неудачных нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном групп боевиков, которые начались 17 октября".

Остин заявил, что США не стремятся к более широкому конфликту, но если иранские марионеточные группы продолжат свою деятельность, США без колебаний будут принимать дополнительные меры для защиты своих сил.

США, в том числе Пентагон, неоднократно заявляли, что любой ударный ответ Америки будет напрямую связан с нападениями на военнослужащих, а не с войной между Израилем и ХАМАСом.

Американские официальные лица публично не связывали недавнюю серию атак в Сирии и Ираке с насилием в Газе, но иранские официальные лица открыто критиковали США за оружие Израилю, которое было использовано для нанесения ударов по Газе, что привело к гибели гражданского населения.