Американские истребители нанесли удар по объектам вооружения и боеприпасам в Сирии
Пентагон заявил, что американские истребители совершили авиаудары по позициям КИР Ирана на востоке Сирии. Эти удары были ответом на атаки на американские базы
Об этом сообщает Associated Press.
Пентагон заявил, что истребители США рано утром в пятницу нанесли авиаудары по двум позициям на востоке Сирии, связанным с Корпусом стражей исламской революции Ирана, в ответ на ряд ракетных и беспилотных атак на американские базы и персонал в регионе, начавшиеся на прошлой неделе.
По словам высокопоставленного американского военного чиновника, высокоточные удары были нанесены вблизи Букамала двумя истребителями F-16, поразившими склады оружия и боеприпасов, связанные с КСИР. По словам чиновника, на базе находились связанные с Ираном ополченцы и военнослужащие КСИР, гражданских лиц не было, но у США пока нет никакой информации о жертвах или оценке ущерба. Чиновник не сказал, сколько боеприпасов было выпущено F-16.
Высокопоставленный представитель оборонного ведомства сказал, что эти объекты были избраны потому, что КСИР хранит там типы боеприпасов, которые были использованы при ударах по американским базам и войскам.
Оба чиновника провели брифинг для журналистов после ударов на условиях анонимности, чтобы рассказать о деталях миссии, которые еще не были обнародованы.
В своем заявлении министр обороны Ллойд Остин сказал, что "высокоточные удары с целью самообороны являются ответом на серию продолжающихся и в большинстве своем неудачных нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном групп боевиков, которые начались 17 октября".
Остин заявил, что США не стремятся к более широкому конфликту, но если иранские марионеточные группы продолжат свою деятельность, США без колебаний будут принимать дополнительные меры для защиты своих сил.
США, в том числе Пентагон, неоднократно заявляли, что любой ударный ответ Америки будет напрямую связан с нападениями на военнослужащих, а не с войной между Израилем и ХАМАСом.
Американские официальные лица публично не связывали недавнюю серию атак в Сирии и Ираке с насилием в Газе, но иранские официальные лица открыто критиковали США за оружие Израилю, которое было использовано для нанесения ударов по Газе, что привело к гибели гражданского населения.
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