Американские истребители F-15 прибыли на Ближний Восток, – Naaretz

Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

Отмечается, что истребителями F-15 Strike Eagle на Ближнем Востоке США пытаются усилить воздушные операции по всему региону после нападений ХАМАСа на Израиль.

"Вооруженные силы США привержены безопасности и безопасности на Ближнем Востоке. Выставляя передовые боевики и интегрируясь с объединенными и коалиционными силами, мы укрепляем наше партнерство и безопасность в регионе", - заявил генерал-лейтенант военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич.

Война в Израиле и реакция США

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Тогда Пентагон назвал действия Палестины в Израиле насилием и терроризмом, а также заявил, что предоставит Израилю все необходимое для обеспечения самообороны.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил , что нападение ХАМАС на Израиль не связано с фокусом стран Запада на Украине.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

Впоследствии армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа и объявила о полной энергетической и продовольственной блокаде региона.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю. А в Белом доме назвали Иран соучастником атак ХАМАС.

Вечером 9 октября Белый дом подсветили цветами израильского флага – белым и синим. В то же время правительство США не намерено вводить войска в Израиль, но будет защищать интересы Штатов в регионе.

Тогда же президент США Джо Байден подчеркнул , что Израиль имеет право отвечать на атаки ХАМАС, но вмешательство любой другой страны или организации в собственных интересах не допустимо.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил , что США предоставят Израилю оружие, необходимое для борьбы с террористами ХАМАС, продолжая поставку Украине оружия для борьбы с российской агрессией.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.