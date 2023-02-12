Американские и канадские самолеты сбили нераспознанный объект над Канадой
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приказал сбить нераспознанный объект над воздушным пространством Канады
Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в Twitter.
"Я приказал сбить нераспознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады", – написал Трюдо.
В операции успешно приняли участие американские и канадские самолеты, в том числе F-22.
Трюдо также добавил, что уже провел разговор с президентом США Джо Байденом.
"Я разговаривал с президентом Байденом. Вооруженные силы Канады проанализируют обломки объекта. Спасибо NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) за наблюдение", - говорится в твите.
Как передает CNN, командование воздушно-космической обороны Северной Америки ранее сообщило, что они наблюдают за "летящим на большой высоте объектом" над северной частью Канады.
Военные самолеты работали в районе Аляски и севера Канады.
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