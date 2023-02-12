Американские и канадские самолеты сбили нераспознанный объект над Канадой

Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в Twitter.

"Я приказал сбить нераспознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады", – написал Трюдо.

В операции успешно приняли участие американские и канадские самолеты, в том числе F-22.

Трюдо также добавил, что уже провел разговор с президентом США Джо Байденом.

"Я разговаривал с президентом Байденом. Вооруженные силы Канады проанализируют обломки объекта. Спасибо NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) за наблюдение", - говорится в твите.

Как передает CNN, командование воздушно-космической обороны Северной Америки ранее сообщило, что они наблюдают за "летящим на большой высоте объектом" над северной частью Канады.

Военные самолеты работали в районе Аляски и севера Канады.