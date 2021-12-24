Американские и австралийские авиалинии отменили сотни рейсов в канун Рождества из-за COVID-19

Об этом сообщает The Guardian.



В США авиалинии United Airlines и Delta Air Lines были вынуждены отменить десятки рейсов в канун Рождества из-за влияния COVID-19 на их экипажи и других работников.



В пятницу, 24 декабря, United Airlines отменили 120 рейсов, а Delta Air Lines – около 90.



Delta Air Lines заявили, что исчерпали все возможности и ресурсы, включая изменение маршрута и замену самолетов и экипажей для покрытия планируемых перелетов.



В Австралии также отменили внутренние рейсы за несколько часов до Рождества, поскольку сотрудникам приказали пройти тестирование на коронавирус и изолироваться на фоне роста случаев COVID-19 в стране.



В пятницу также отменили 117 рейсов между Сиднеем и Мельбурном.



Многие из них обслуживает авиакомпания Jetstar, которая не может укомплектовать все свои запланированные службы, поскольку сотрудники были отстранены из-за новых ковидных ограничений.



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