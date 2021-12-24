Американские и австралийские авиалинии отменили сотни рейсов в канун Рождества из-за COVID-19
В США и Австралии авиалины отменяют сотни рейсов в канун Рождества в связи с влиянием обострения эпидемии коронавируса на своих сотрудников и распространением штамма "Омикрон"
Об этом сообщает The Guardian.
В США авиалинии United Airlines и Delta Air Lines были вынуждены отменить десятки рейсов в канун Рождества из-за влияния COVID-19 на их экипажи и других работников.
В пятницу, 24 декабря, United Airlines отменили 120 рейсов, а Delta Air Lines – около 90.
Delta Air Lines заявили, что исчерпали все возможности и ресурсы, включая изменение маршрута и замену самолетов и экипажей для покрытия планируемых перелетов.
В Австралии также отменили внутренние рейсы за несколько часов до Рождества, поскольку сотрудникам приказали пройти тестирование на коронавирус и изолироваться на фоне роста случаев COVID-19 в стране.
В пятницу также отменили 117 рейсов между Сиднеем и Мельбурном.
Многие из них обслуживает авиакомпания Jetstar, которая не может укомплектовать все свои запланированные службы, поскольку сотрудники были отстранены из-за новых ковидных ограничений.
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