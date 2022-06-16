Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что вторая украинская команда должна приступить к усвоению HIMARS сразу после окончания первой группы военных.

Также The Washington Post пишет, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять боеприпасы для гаубиц M777 и в будущем обеспечат Украине "стабильный запас".

15 июня глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил , что американские ракетные системы HIMARS поступят в Украину до конца июня. Милли добавил, что на сегодняшний день США обеспечили обучение 420 украинцев на гаубицах М777, 300 украинцев – на самоходных гаубицах М109, 129 украинцев – на бронетранспортерах М113, еще 100 – на беспилотниках, и 60 – на HIMARS.

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