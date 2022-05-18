Об этом написал военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в традиционной колонке для Еспресо.

"Мы знаем, что США оказывали нам значительную помощь, речь идет об образцах известных гаубиц М777, которыми уже воюют на фронте. Министр обороны Украины сообщил своему американскому коллеге, что все гаубицы уже используются против врага и они действительно помогают нам на фронте, непосредственно возле Харькова и на Изюмском направлении", - пишет Сергей Згурец.

"Интересно то, - продолжает эксперт, - что такие гаубицы используются в паре с украинскими машинами КрАЗ, которые обеспечивают их мобильность. Я думаю, что закон о ленд-лизе может быть основой для развития нашей оборонной промышленности в воспроизводстве наиболее перспективных направлений. В частности, тяжелая автомобильная техника военного назначения может стоять в паре с получением заграничной помощи".

Сергей Згурец добавил, что кроме гаубиц уже используются американские образцы техники в частности БТР М113. И уже используются вертолеты Ми-17, из одиннадцати образцов три уже работают в Украине.

"Этот потенциал по предоставлению военной помощи действительно помогает нам обеспечить качественно другие возможности для украинской армии", - заключает военный эксперт.

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