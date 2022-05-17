Американские гаубицы придали новый импульс контрнаступлению ВСУ на Харьковщине и Донбассе, - Пентагон
В Министерстве обороны США считают, что поставки гаубиц M-777 позволили украинским военным достичь успехов в Харьковской области и на Донбассе
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI .
"Вы уже видите, как украинцы могут переходить к контрнаступлению. На Донбассе они вернули несколько городов, которые россияне захватили раньше. И в Харькове это отличный пример того, что они делают больше, чем просто защищают город. Теперь они вытесняют россиян на восток и север, и мы считаем, что на это особенно влияют гаубицы, особенно в Харькове", – заявил чиновник Пентагона.
Представитель американского Минобороны добавил, что гаубицы M-777 – не единственное вооружение, позволяющее ВСУ проводить контрнаступление эффективно.
- 13 мая в Пентагоне сообщили , что большинство американских гаубиц M777 уже на передовой.
- 15 мая в посольстве США заявили, что украинские военные уже получили американские гаубицы M-777 и стали использовать их на фронте.
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